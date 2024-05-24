На фронті відбулося 90 бойових зіткнень — Генштаб

На фронті упродовж минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень. Найгарячішою залишається ситуація на Куп’янському, Покровському, Краматорському і Харківському напрямках.

Про це повідомив у зведенні Генштаб ЗСУ станом на 23.00 годину 24 травня.

За інформацією, російський агресор намагається використати перевагу в живій силі та техніці та підтримку з повітря.

Протягом доби армія Росії завдала по території України два ракетні (із застосуванням трьох ракет) та 33 авіаційні удари (зокрема 47 КАБами), застосувала 224 дрони-камікадзе. Також — здійснила понад 2200 обстрілів по позиціях українських військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень із російськими загарбниками. Відбито 10 атак у районах Липців, Тихого та Вовчанська. Триває бій поблизу населеного пункту Стариця. Ситуація контрольована. Крім того, українські захисники штурмовими діями відтісняють російських військових від переднього краю оборони, на окремих ділянках мають успіх.

На цьому напрямку угруповання окупаційних російських військ втратило ще близько сотні осіб вбитими і пораненими. Українські воїни знищили п’ять гармат, два автомобілі, одну одиницю спеціальної техніки армії РФ. Пошкоджено чотири артилерійські системи, три авто та дві одиниці спецтехніки російських загарбників. Також завдано ураження по дев’яти бліндажах окупантів.

На Куп’янському напрямку армія Росії 17 разів намагалася витіснити українські підрозділи із займаних позицій. Бойові дії відбувалися зокрема в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Стельмахівка, Новоєгорівка, Дружелюбівка та Невське. На даний час продовжуються бої поблизу Новоєгорівки, Петропавлівки й Іванівки. На двох останніх ділянках армія РФ має частковий успіх, ситуація напружена. Силами оборони України вживаються активні заходи щодо стабілізації ситуації.

На Лиманському напрямку було відбито три спроби російських окупантів просунутися в районах Тернів та Серебрянського лісу.

На Сіверському напрямку кількість атак російського агресора надвечір зросла до п’яти. Українські захисники зупинили по дві штурмові дії росіян у районах Білогорівки та Спірного. Водночас ще один бій поблизу села Спірне триває. Армія РФ успіху не має.

На Краматорському напрямку загалом було відбито 13 спроб росіян наблизитися до Часового Яру. Ще одне бойове зіткнення триває в районі Андріївки. Ситуація напружена, але контрольована українськими підрозділами.

На Покровському напрямку протягом доби російські окупанти продовжили спроби вклинитися в українську оборону з району населеного пункту Очеретине. Мають частковий успіх східніше Євгенівки. Загалом відбулося 15 бойових зіткнень. Українські захисники вживають активних заходів щодо відновлення втраченого положення.

На цьому напрямку загальні втрати армії РФ за 24 травня становлять уже 240 осіб, з яких 58 — убитими і 182 — пораненими. Крім того, знищено три танки та станцію РЕБ. Пошкоджено два танки, один БТР і чотири авто російських військових.

На Курахівському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили атаки росіян поблизу Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Найбільш напруженою залишаться ситуація південніше Костянтинівки та південніше Володимирівки. Загалом відбулося вісім бойових зіткнень. Ситуація під контролем наших військ.

На Времівському напрямку ситуація значних змін не зазнала. Відбулося два бойові зіткнення. Втрат позицій у районі Старомайорського не допущено.

На Оріхівському напрямку російські загарбники вчинили одну невдалу спробу просунутися в бік Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі Дніпра, зазнали невдачі три спроби російських військових відтіснити українські підрозділи в районі Кринок.

На решті напрямків суттєвих змін ситуація не зазнала.