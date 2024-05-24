На війні в Україні РФ втратила понад 500 тисяч військових — Генштаб

Станом на ранок 25 травня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 500 080 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 1140 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 7650 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14786 (+11) од,
- артилерійських систем – 12929 (+27) од,
- РСЗВ – 1082 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 814 (+1) од,
- літаків – 356 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10414 (+4),
- крилаті ракети ‒ 2209 (+0),
- кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17608 (+39) од,
- спеціальна техніка ‒ 2104 (+3).
Дані уточнюються.