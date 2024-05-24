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На війні в Україні РФ втратила понад 500 тисяч військових — Генштаб
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На війні в Україні РФ втратила понад 500 тисяч військових — Генштаб

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Російські військовослужбовці
Російські військовослужбовці. AP

Станом на ранок 25 травня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 500 080 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За добу російське військо втратило 1140 солдатів.

З техніки росіяни втратили:

  • танків ‒ 7650 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14786 (+11) од,
  • артилерійських систем – 12929 (+27) од,
  • РСЗВ – 1082 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 814 (+1) од,
  • літаків – 356 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10414 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 2209 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17608 (+39) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2104 (+3).

Дані уточнюються.

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