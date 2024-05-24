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Генштаб зменшує свій штат на 60%: куди переведуть людей
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Генштаб зменшує свій штат на 60%: куди переведуть людей

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Генштаб переведе 60% особового складу, частково на бойові посади
Начальник Головного управління оборонного планування Генерального штабу ЗСУ Євгеній Острянський, Київ, 24 травня 2024 року. Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

В Генштабі після функціонального на 60% зменшать кількість працівників. Це не скорочення — вивільнені кадри зможуть доукомплектувати органи управління оперативного та тактичного рівнів, а також бойові військові частини, що дозволить ротацію.

Про це 24 травня повідомив бригадний генерал Євгеній Острянський під час брифінгу "Актуальні питання діяльності Збройних Сил України: хід бойових дій, новітні технології та реформи" у Медіацентрі — Україна.

Так, у лютому-березні 2024 року в Генеральному штабі та інших органах військового управління було проведено функціональне обстеження. Це стосувалося апарату головнокомандувача, Генштабу, військових організаційних структур, які утримуються на окремих штатах та виконують функції Генерального штабу, а також ті військових організаційних структур, які були підпорядковані Генштабу.

За результатами функціонального обстеження ухвалено рішення про оптимізацію штатної чисельності деяких структурних підрозділів та органів військового управління. Оптимізація — це не скорочення, підкреслив Острянський, а насамперед раціональне використання особового складу і ресурсу, усунення дублювання між різними структурами, які перебувають на одному стратегічному рівні в Міноборони, але виконують однакові або споріднені завдання.

Штатну чисельність зменшать на 60%. Із них розформовано буде 25%, а інші 35% — передано до інших видів окремих родів військ і сил.

Це, за словами генерала, дозволить удосконалити структуру Генштабу, інших органів військового управління, а завдяки вивільнення особового складу доукомплектувати органи управління оперативного, тактичного рівня, бойові військові частини, а це своєю чергою дасть змогу виконати ротації тих, хто тривалий час працює в зоні бойових дій.

У лютому радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк сказав, що одне з основних завдань новопризначеного головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського — це аудит військовослужбовців. Пізніше президент Володимир Зеленський говорив, що головні завдання аудиту в Міноборони та ЗСУ — підготовка резервів і розв'язання питання ротації.

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