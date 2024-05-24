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На фронті відбулося 88 бойових зіткнень — Генштаб
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На фронті відбулося 88 бойових зіткнень — Генштаб

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Боєць сил оборони України
Український військовий. Facebook/Генеральний штаб ЗСУ

З початку доби на передовій відбулося 88 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні щодо російського вторгнення станом на 22.30 годину 23 травня 2024 року.

За інформацією, російські окупанти завдали три ракетні удари із застосуванням 13 ракет, 37 авіаударів із застосуванням 47 КАБів, 387 ударів дронами-камікадзе, здійснили близько трьох тисяч обстрілів позицій українських військ з різних видів озброєнь, зокрема 109 — із реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку з початку доби відбулося чотири бойові зіткнення. Російські окупанти активно застосовували для ударів авіацію. У відповідь українські воїни провели контрзаходи у результаті яких завдали російським загарбникам відчутних втрат.

Попередньо, загальні втрати армії РФ на цьому напрямку склали 65 осіб. Також українські воїни знищили російський танк, РСЗВ БМ-21 Град, дві вантажівки та дві одиниці спецтехніки. До того ж пошкоджено російський танк, дві гармати та два автомобілі.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу сягнула 20. За четвер російські окупанти втратили 100 осіб вбитими та пораненими та 69 одиниць різного озброєння і військової техніки. Підрахунок триває. Окрім того, знищено бліндаж та два склади боєприпасів.

На Лиманському напрямку успішно відбито п’ять атак армії Росії біля сіл Терни та Торське.

Спочатку доби відбито атаку російських загарбників в районі Білогорівки на Сіверському напрямку. Втрат позицій не було.

На Краматорському напрямку наразі тривають бойові дії в районі Андріївки. Ситуація контрольована.

Інтенсивно атакували російські окупанти українських захисників на Покровському напрямку. Тут впродовж дня за підтримки авіації й артилерії армія Росії здійснила 22 атаки. Напружена ситуація в районах Уманського і Новоселівки. Сили оборони України проводять заходи щодо стабілізації ситуації. В інших районах російські загарбники були зупинені й зазнали втрат. За четвер на цьому напрямку втрати склали: 250 російських окупантів вбитими та пораненими, знищено літак Су-25, бойову броньовану машину, автомобіль та два склади з боєприпасами. Крім того, пошкоджено танк, одну ББМ і автомобіль.

На Придніпровському напрямку російські окупанти намагалися дев’ять разів відтіснити українські підрозділи з району Кринок. Під час боїв російські загарбники успіху не мали.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала, там вона контрольована.

Українські воїни активно застосовують засоби вогневого ураження по ворожій живій силі армії РФ і техніці. На визначених напрямках українські бійці здійснюють заходи з обладнання рубежів оборони та покращення тактичного положення.

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