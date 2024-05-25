Колумбієць з українським корінням Янко Пеньяфорт заснував музичний гурт. Музиканти вже 2 роки подорожують різними країнами Європи й виконують українські пісні, щоби популяризувати українську культуру у світі.
Колумбієць Янко приїхав до Львова на гастролі з подругою — венесуелкою Ісамар. Музикант каже, що його мама родом з Києва, але він почав вчити українську, коли йому виповнилося 19. Гурт поєднує латиноамериканську та східноєвропейську музику. про свою творчість вони розповіли Суспільному Львів.