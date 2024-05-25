Відключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоУсі новиниРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Популяризують українську пісню в Європі: історія гурту колумбійця з українським корінням. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
ВІДЕОНОВИНИМУЗИКАЛатинська АмерикаВідео

Популяризують українську пісню в Європі: історія гурту колумбійця з українським корінням. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ

Ексклюзивно
Author avatar
Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Колумбієць з українським корінням Янко Пеньяфорт заснував музичний гурт. Музиканти вже 2 роки подорожують різними країнами Європи й виконують українські пісні, щоби популяризувати українську культуру у світі.

Колумбієць Янко приїхав до Львова на гастролі з подругою — венесуелкою Ісамар. Музикант каже, що його мама родом з Києва, але він почав вчити українську, коли йому виповнилося 19. Гурт поєднує латиноамериканську та східноєвропейську музику. про свою творчість вони розповіли Суспільному Львів.

Топ дня
Росія вдарила двома КАБами по будівельному гіпермаркету в Харкові: є загиблі та поранені
Росія вдарила двома КАБами по будівельному гіпермаркету в Харкові: є загиблі та поранені Важливо
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Електрична лампа
26 травня обмежень світла не прогнозують — "Укренерго" Важливо
Українські військові збили Су-25 на Донеччині — ОСУВ &quot;Хортиця&quot;
Українські військові збили Су-25 на Донеччині — ОСУВ "Хортиця"
Поліція Харків 25 травня
Удар по гіпермаркету Харкова. Новий пакет допомоги від США. 822 день війни. Онлайн

Вибір редакції
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Центр нової культури Some people Харків
"Ми, напевно, єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Директор Інституту соціології Євген Головаха
"Вибір українців — ЄС, НАТО і подалі від сусіда". Головаха про настрої серед українців, мобілізацію та рейтинг Залужного
Маріуполь забудова проєкт Щоденники окупації
"Життя не зупинилося, але це життя в постійному страху". Мешканці Маріуполя — про будні в окупації
евакуація цивільних з Вовчанська на Харківщині
"Це наше рідне місто і наша особиста трагедія". Як поліцейські вивозять людей з Вовчанська
Дізнайтесь більше
Наслідки ударів РФ по навчальному закладу у Харкові, 25 травня 2024 року
Росія зруйнувала навчальний заклад у Слобідському районі Харкова. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
Діти, садок
У дитсадках та школах на Черкащині зменшується кількість дітей. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
Рослинність на місці Каховського водосховища
150 тисяч гектарів густого лісу: еколог про флору на Каховському водосховищі. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
Інавгурація Зеленського 2019 року
Вибори президента під час війни | що з легітимністю Зеленського. СУСПІЛЬНЕ | ПОЯСНЮЄМО
На початок