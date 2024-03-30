Тексти популярних пісень стають простішими та одноманітними, вони частіше повторюються. Лірика за останні 40 років стала більш гнівливою та зацикленою на собі. Це показало нове дослідження австрійських та німецьких науковців.

Результати їхньої роботи опублікував журнал Scientific Reports.

Дослідники проаналізували тексти англомовних пісень п'яти найпопулярніших жанрів — у стилі реп, кантрі, поп, R&B та рок, що вийшли з 1980-го по 2020 рік.

Масиви даних для дослідження склали з використанням сайту Genius із однією з найбільших у світі колекцій пісень та їхніх текстів, а також відомого онлайн-сервісу прослуховування музики (Last.fm).

Авторка дослідження Єва Зангерле вказала, що нині складно виділити виконавця за його лірику. Зангерле підкреслила, що тексти пісень можуть бути "дзеркалом суспільства", яке відображає цінності, емоції і те, що турбує культуру.

"Те, що ми спостерігали за останні 40 років — це радикальні зміни в музичному ландшафті — від того, як музика продається, до того, як вона виробляється", — відзначила Єва Зангерле.

За досліджені 40 років неодноразово відбувалися зміни в тому, як люди слухали музику. Вінілові платівки й касети 1980-х поступилися місцем компакт-дискам 90-х, потім поява Інтернету призвела до появи сучасних потокових платформ, керованих алгоритмами.

Для дослідження вчені вивчили емоції, виражені у текстах пісень, скільки різних і складних слів було використано і як часто вони повторювалися.

У всіх жанрах тексти пісень мали тенденцію ставати простішими і повторюваними. Результати також показали зниження кількості позитивних, радісних текстів та зростання текстів, що виражають гнів, огиду чи смуток.

Тексти також стали набагато зацикленішими на собі, а такі слова, як "я" або "моє", стають набагато популярнішими. За словами Зангерле, за останні десятиліття кількість рядків, що повторюються, найбільше зросла в репі, що, очевидно. При цьому реп-музика стала більш гнівливою, ніж інші жанри.

На думку фахівців, спрощення змісту може відображати зміни, що відбулися в манері прослуховувати музику. Минулі дослідження в цій галузі також показали, що в наш час люди частіше слухають музику у фоновому режимі та не звертають великої уваги на текст. Тому пісні, в яких велика кількість приспівів, найчастіше популярніші.

На думку вчених, цьому сприяє технологічний розвиток індустрії та перехід до швидких та зручних потокових сервісів для прослуховування музики.