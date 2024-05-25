Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти російських медіа та компаній

Президент Володимир Зеленський підписав санкції проти 68 російських компаній та фізичних осіб. Рішення про санкції ухвалила Рада національної безпеки й оборони. У санкційному списку — медіа, як-от "НТВ Плюс", "Рен ТВ", газета "Известия" та ЗМІ тимчасово окупованого Криму.
Про це йдеться в указі № 340/2024 на сайті Офісу президента.
Санкції запропонувала Служба безпеки України. Контроль за санкціями президент поклав на секретаря РНБО Олександра Литвиненка.
До списку потрапили:
- Євген Воронін, російський дипломат;
- Олексій Федоренко;
- "НТВ Плюс";
- "Перший канал. Всесвітня мережа";
- телерадіокомпанія Збройних сил РФ "Звєзда";
- "ТНТ-Телемережа";
- "Известия";
- "Москва Медиа";
- "Московский комсомолец" та інші.
Зокрема, під українськими санкціями відтепер медіакомпанії в окупованому Криму: ТОВ "Ураніс", ТРК "Крим", ТОВ "Інформаційна платформа Кримпрес", "Севастопольська телерадіокомпанія", "Кримська газета", ТРК "Ялта", "Стадія Ялта ТВ", ТОВ "Смарт-Сіті".
Всі санкції тривалістю на 10 років.
Раніше Зеленський підписав санкції, які 4 квітня запровадила Рада національної безпеки й оборони проти бізнесменів та низки українських компаній. 73 компанії зареєстровані на підконтрольній уряду території Україні, 2 — в окупованому Маріуполі, 3 — в окупованому Севастополі. Місцерозташуванням решти є РФ і Китай.
У грудні 2023-го глава держави ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 181 юридичної та 185 фізичних осіб, які пов'язані з Росією. Під обмеження зокрема потрапили Апті Алаудінов і Рамзан Ціцулаєв, які є соратниками голови Чечні Рамзана Кадирова.