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Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти російських медіа та компаній
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Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти російських медіа та компаній

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Зеленський санкції РНБО проти 68 російських компаній, медіа
Президент України Володимир Зеленський. ОПУ

Президент Володимир Зеленський підписав санкції проти 68 російських компаній та фізичних осіб. Рішення про санкції ухвалила Рада національної безпеки й оборони. У санкційному списку — медіа, як-от "НТВ Плюс", "Рен ТВ", газета "Известия" та ЗМІ тимчасово окупованого Криму.

Про це йдеться в указі № 340/2024 на сайті Офісу президента.

Санкції запропонувала Служба безпеки України. Контроль за санкціями президент поклав на секретаря РНБО Олександра Литвиненка.

До списку потрапили:

  • Євген Воронін, російський дипломат;
  • Олексій Федоренко;
  • "НТВ Плюс";
  • "Перший канал. Всесвітня мережа";
  • телерадіокомпанія Збройних сил РФ "Звєзда";
  • "ТНТ-Телемережа";
  • "Известия";
  • "Москва Медиа";
  • "Московский комсомолец" та інші.

Зокрема, під українськими санкціями відтепер медіакомпанії в окупованому Криму: ТОВ "Ураніс", ТРК "Крим", ТОВ "Інформаційна платформа Кримпрес", "Севастопольська телерадіокомпанія", "Кримська газета", ТРК "Ялта", "Стадія Ялта ТВ", ТОВ "Смарт-Сіті".

Всі санкції тривалістю на 10 років.

Раніше Зеленський підписав санкції, які 4 квітня запровадила Рада національної безпеки й оборони проти бізнесменів та низки українських компаній. 73 компанії зареєстровані на підконтрольній уряду території Україні, 2 — в окупованому Маріуполі, 3 — в окупованому Севастополі. Місцерозташуванням решти є РФ і Китай.

У грудні 2023-го глава держави ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 181 юридичної та 185 фізичних осіб, які пов'язані з Росією. Під обмеження зокрема потрапили Апті Алаудінов і Рамзан Ціцулаєв, які є соратниками голови Чечні Рамзана Кадирова.

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