Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти російських медіа та компаній

Президент Володимир Зеленський підписав санкції проти 68 російських компаній та фізичних осіб. Рішення про санкції ухвалила Рада національної безпеки й оборони. У санкційному списку — медіа, як-от "НТВ Плюс", "Рен ТВ", газета "Известия" та ЗМІ тимчасово окупованого Криму.

Про це йдеться в указі № 340/2024 на сайті Офісу президента.

Санкції запропонувала Служба безпеки України. Контроль за санкціями президент поклав на секретаря РНБО Олександра Литвиненка.

До списку потрапили:

Євген Воронін, російський дипломат;

Олексій Федоренко;

"НТВ Плюс";

"Перший канал. Всесвітня мережа";

телерадіокомпанія Збройних сил РФ "Звєзда";

"ТНТ-Телемережа";

"Известия";

"Москва Медиа";

"Московский комсомолец" та інші.

Зокрема, під українськими санкціями відтепер медіакомпанії в окупованому Криму: ТОВ "Ураніс", ТРК "Крим", ТОВ "Інформаційна платформа Кримпрес", "Севастопольська телерадіокомпанія", "Кримська газета", ТРК "Ялта", "Стадія Ялта ТВ", ТОВ "Смарт-Сіті".

Всі санкції тривалістю на 10 років.

Раніше Зеленський підписав санкції, які 4 квітня запровадила Рада національної безпеки й оборони проти бізнесменів та низки українських компаній. 73 компанії зареєстровані на підконтрольній уряду території Україні, 2 — в окупованому Маріуполі, 3 — в окупованому Севастополі. Місцерозташуванням решти є РФ і Китай.

У грудні 2023-го глава держави ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 181 юридичної та 185 фізичних осіб, які пов'язані з Росією. Під обмеження зокрема потрапили Апті Алаудінов і Рамзан Ціцулаєв, які є соратниками голови Чечні Рамзана Кадирова.