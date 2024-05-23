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В ЄС не можуть дійти згоди щодо нового пакета санкцій проти РФ — FT
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В ЄС не можуть дійти згоди щодо нового пакета санкцій проти РФ — FT

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Прапори ЄС. Getty Images

Країни ЄС сподіваються на досягнення згоди щодо нового пакета санкцій проти Росії протягом наступних кількох тижнів, навіть попри те, що залишаються розбіжності навколо заходів, спрямованих проти "тіньового флоту" танкерів, які Росія використовує для транспортування сирої нафти.

Про це повідомляє Financial Times.

Напередодні посли держав-членів ЄС обговорили новий проєкт запропонованих обмежень, які також включають заборону на реекспорт російського СПГ — це перший раз, коли ЄС офіційно націлений на російські газові продукти — що, за словами одного з учасників зустрічі, стало "кроком уперед".

Джерела FT повідомили про розбіжності навколо масштабу обмежувальних заходів, але, за їхніми словами, немає ідеологічного протистояння або безкомпромісних “червоних ліній”.

Найбільша проблема стосується посилення санкцій проти танкерів, які Росія використовує для транспортування сирої нафти з неперевіреною страховкою та невідомими структурами власності.

Такі країни, як Греція, Кіпр і Мальта, виступили проти цих заходів. На думку трьох країн, такі санкції лише призведуть до того, що судноплавні оператори почнуть вдаватися до ще більш непрозорих кроків, щоб приховати цей "тіньовий флот". Такі дії зрештою, збільшать ризик великої морської катастрофи, а отже, потенційно завдадуть шкоди всій судноплавній галузі.

За словами джерел, до запропонованого нового пакета також включені індивідуальні санкції проти понад 100 осіб, причетних до депортації українців із тимчасово окупованих територій та виробництва зброї.

Що відомо про санкції ЄС проти Росії

У лютому 2023 року країни ЄС ухвалили 10 пакет санкцій проти Росії. Обмеження запровадили проти 121 російської фізичної та юридичної особи, зокрема трьох банків, Міноборони та Служби зовнішньої розвідки РФ.

21 червня 2023 року Єврокомісія погодила 11 пакет санкцій проти Росії, який включає заходи, спрямовані на протидію обходу обмежень.

18 грудня 2023 року Рада Європейського союзу схвалила дванадцятий пакетекономічних та індивідуальних обмежувальних заходів у зв'язку з продовженням війни Росії проти України.

23 лютого Євросоюз ухвалив 13-й пакет індивідуальних та економічних санкцій проти Росії.

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