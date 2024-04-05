Зеленський ввів у дію санкції проти бізнесменів та низки українських компаній

Президент Володимир Зеленський підписав санкції, які 4 квітня запровадила Рада національної безпеки й оборони проти бізнесменів та низки українських компаній.

Відповідний указ оприлюднили на сайті глави держави.

До списку потрапили:

Вадим Альперін (на 3 роки);

Олександр Єрімічук (на 3 роки);

Юрій Кушнір (на 3 роки);

Орест Фірманюк (на 3 роки);

Віктор Шерман (на 3 роки);

Андрій Попов (на 3 роки);

Араік Амірханян (на 10 років).

Санкції передбачають блокування активів та обмеження торговельних операцій, обмеження, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів й перевезень територією України, заборону виведення капіталів з України, заборону діяльності на території України.

Потрапили під санкції й 86 компаній: 73 зареєстровані на підконтрольній уряду території Україні, 2 — в окупованому Маріуполі, 3 — в окупованому Севастополі. Місцерозташуванням решти є РФ і Китай.

Обмежувальні заходи проти згаданих юросіб введені на 3 та 10 років.