Зеленський ввів у дію санкції проти бізнесменів та низки українських компаній

Президент Володимир Зеленський підписав санкції, які 4 квітня запровадила Рада національної безпеки й оборони проти бізнесменів та низки українських компаній.
Відповідний указ оприлюднили на сайті глави держави.
До списку потрапили:
- Вадим Альперін (на 3 роки);
- Олександр Єрімічук (на 3 роки);
- Юрій Кушнір (на 3 роки);
- Орест Фірманюк (на 3 роки);
- Віктор Шерман (на 3 роки);
- Андрій Попов (на 3 роки);
- Араік Амірханян (на 10 років).
Санкції передбачають блокування активів та обмеження торговельних операцій, обмеження, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів й перевезень територією України, заборону виведення капіталів з України, заборону діяльності на території України.
Потрапили під санкції й 86 компаній: 73 зареєстровані на підконтрольній уряду території Україні, 2 — в окупованому Маріуполі, 3 — в окупованому Севастополі. Місцерозташуванням решти є РФ і Китай.
Обмежувальні заходи проти згаданих юросіб введені на 3 та 10 років.
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