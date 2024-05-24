Зеленський пообіцяв допомогти з відновленням зруйнованої друкарні у Харкові

Президент Володимир Зеленський дав доручення Міністерству економіки України та регіональній владі Харківщини для відновлення зруйнованої росіянами друкарні Vivat у Харкові.

Про це повідомив очільник держави у вечірньому зверненні 24 травня.

"Сьогодні Міністерство економіки України, регіональна влада Харківщини отримали всі необхідні доручення, щоб допомогти відновити роботу поліграфії у Харкові. Треба буде й загалом підтримати галузь — на державному рівні", — сказав Зеленський.

Глава держави також закликав громадян підтримувати українських книговидавців та авторів.

"Це важливо. Безперечно, буде терористам і наша відповідь на цей удар", — підкреслив Зеленський.