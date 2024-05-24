25 травня — 822 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
У Харкові внаслідок російських обстрілів частково зруйнований ліцей
У Харкові внаслідок російських обстрілів частково зруйнований ліцей.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Також пошкоджена прилегла багатоповерхівка та кілька авто. Інформації про жертв та постраждалих наразі не надходило.
Bloomberg: G7 визначають варіанти використання активів РФ на допомогу Україні
Міністри фінансів країн "Великої сімки" готують за підсумками зустрічі в Італії спільну заяву, у якій закладуть основу щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні.
Про це пише Bloomberg.
"Ми обговорюємо потенційні схеми спрямування надзвичайних доходів, одержуваних від заморожених російських суверенних активів, на благо України", — йдеться в проєкті комюніке.
У тексті йдеться про те, що згідно з відповідними правовими системами суверенні активи Росії в національних юрисдикціях залишатимуться замороженими доти, доки РФ не заплатить за шкоду, яку вона заподіяла Україні.
На фронті відбулося 90 бойових зіткнень — Генштаб
На фронті упродовж минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень. Найгарячішою залишається ситуація на Куп’янському, Покровському, Краматорському і Харківському напрямках.
Про це повідомив у зведенні Генштаб ЗСУ станом на 23.00 годину 24 травня.
За інформацією, російський агресор намагається використати перевагу в живій силі та техніці та підтримку з повітря.
Протягом доби армія Росії завдала по території України два ракетні (із застосуванням трьох ракет) та 33 авіаційні удари (зокрема 47 КАБами), застосувала 224 дрони-камікадзе. Також — здійснила понад 2200 обстрілів по позиціях українських військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.
У Харкові пролунала серія вибухів
У Харкові було чути серію вибухів, повідомили наші кореспонденти.
В області оголошена повітряна тривога.
Зеленський пообіцяв допомогти з відновленням зруйнованої друкарні у Харкові
Президент Володимир Зеленський дав доручення Міністерству економіки України та регіональній владі Харківщини для відновлення зруйнованої росіянами друкарні Vivat у Харкові.
Про це повідомив очільник держави у вечірньому зверненні 24 травня.
"Сьогодні Міністерство економіки України, регіональна влада Харківщини отримали всі необхідні доручення, щоб допомогти відновити роботу поліграфії у Харкові. Треба буде й загалом підтримати галузь — на державному рівні", — сказав Зеленський.
Глава держави також закликав громадян підтримувати українських книговидавців та авторів.
"Це важливо. Безперечно, буде терористам і наша відповідь на цей удар", — підкреслив Зеленський.
Зброя з попередніх пакетів допомоги від США вже в Україні — Блінкен
Сили оборони України на передовій вже використовують зброю, надану Сполученими Штатами у межах попередніх пакетів допомоги.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомили на сайті Держдепартаменту США.
“Допомога з попередніх пакетів вже дійшла до лінії фронту, і ми доставимо цю нову допомогу якнайшвидше, щоб українські військові могли використати її для захисту своєї території та захисту українського народу”, — сказав він.
За його словами, президент США Джо Байден дав чітко зрозуміти, що Сполучені Штати та міжнародна коаліція, яку вони зібрали, продовжуватимуть стояти разом з Україною на захисті її свободи.
Україна розраховує на допомогу Польщі в енергетичній сфері — Шмигаль
Україна розраховує на допомогу Польщі у постачанні енергетичного обладнання, зокрема генераторів, модельних котелень та газових турбін.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами зустрічі з делегацією Сенату Польщі на чолі з маршалком Малґожатою Кідавою-Блонською.
“Маємо намір децентралізувати українську енергосистеми, аби зробити її менш вразливою для ворога”, — зазначив Шмигаль.
Сторони також обговорили військову підтримку, європейську та євроатлантичну інтеграцію, санкції проти РФ, конфіскацію російських активів, а також розвиток прикордонної інфраструктури.
Німеччина офіційно підтвердила передачу Україні зенітний комплекс Iris-T
В уряді Німеччини офіційно підтвердили, що передали Україні ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T.
Таким чином зараз в Україні є чотири системи Iris-T середньої дальності та одна система Iris-T малої дальності.