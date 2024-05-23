24 травня — 821 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- З тимчасово окупованих територій та РФ вдалося повернути ще 13 дітей.
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- 24 травня графіки відключень електроенергії для населення та промисловості знову будуть діяти протягом усієї доби.
- Дрони ГУР атакували підприємства оборонно-промислового комплексу у російському Татарстані.
- Російські військові вдарили по Харкову, кілька боєприпасів влучили у друкарню "Vivat", де загинули щонайменше пʼятеро працівників.
Японія запровадила санкції проти 9 російських юросіб за постачання зброї з КНДР
Японія запроваджує санкції проти однієї фізичної особи та дев'яти юридичних осіб з Росії, а також двох компаній з Кіпру за постачання зброї з Північної Кореї.
Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Японії.
"Уряд Японії рішуче засудив закупівлю Росією зброї у Північної Кореї, оскільки це є порушенням відповідних резолюцій Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй (РБ ООН), які забороняють передачу та закупівлю будь-якої зброї та пов’язаних з нею матеріалів до Північної Кореї та з неї, і може призвести до подальшого погіршення ситуації в Україні", — йдеться у повідомленні МЗС Японії.
Під японські санкції потрапив зокрема генеральний директор російської державної авіакомпанії "224-й льотний загін" Володимир Міхейчик та власне саме підприємство.
Також — російський полігон Ашулук і командування військово-транспортної авіації РФ.
Бразилія та Китай закликали провести мирну конференцію щодо російсько-української війни
Бразилія та Китай досягли низки спільних домовленостей щодо шляху врегулювання війни в Україні. Зокрема дві країни закликають до проведення міжнародної мирної конференції за рівноправної участі всіх сторін для обговорення пропозицій щодо деескалації російсько-української війни.
Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Китаю після зустрічі у Пекіні між міністром закордонних справ Китаю Ван І та головним радником із закордонних справ президента Бразилії.
У спільній заяві щодо "української кризи" підкреслюється, що таку мирну конференцію треба організувати так, щоб її визнати як Росія, так і Україна.
Російський губернатор повідомив про збиття безпілотника у Брянській області
Російські сили ППО збили безпілотник у Брянської області.
Про це повідомив губернатор російського регіону Олександр Богомаз.
"Постраждалих та руйнувань немає. Оперативні та екстрені служби працюють на місці",— написав Богомаз у Telegram.
На фронті відбулося 88 бойових зіткнень — Генштаб
З початку доби на передовій відбулося 88 бойових зіткнень.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні щодо російського вторгнення станом на 22.30 годину 23 травня 2024 року.
За інформацією, російські окупанти завдали три ракетні удари із застосуванням 13 ракет, 37 авіаударів із застосуванням 47 КАБів, 387 ударів дронами-камікадзе, здійснили близько трьох тисяч обстрілів позицій українських військ з різних видів озброєнь, зокрема 109 — із реактивних систем залпового вогню.
Нападник на Фіцо заявив, що здійснив замах на прем’єра зокрема і через його позицію щодо України
Нападник, якого звинувачують у замаху на словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо, заявив, що діяв через розчарування політикою уряду, передусім рішенням політика припинити військову підтримку України.
Про це йдеться в судовому документі, пише Bloomberg.
Згідно з документом, підозрюваний, ідентифікований як 71-річний Юрай К., сказав слідчим, що діяв сам і не мав наміру вбивати Фіцо, якого він поранив з близької відстані після засідання уряду неподалік Братислави 15 травня.
Польща та Греція закликають ЄС створити спільний повітряний щит
Прем’єр-міністри Польщі та Греції подали до Європейської комісії листа із закликом до створення загальноєвропейської системи протиповітряної оборони.
Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише Reuters.
"Я надіслав листа до Європейської комісії разом із прем’єр-міністром (Греції) Міцотакісом щодо спільної європейської оборонної політики", — сказав Туск під час інтерв’ю TVP Info у четвер увечері, 23 травня.
Він додав, що вже є позитивна реакція Єврокомісії, щоб зробити протиракетну ППО спільним завданням для Європи.