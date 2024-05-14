У квітні 2024 року зниження інфляції в річному вимірі зупинилося, однак Національний банк України прогнозує, що в найближчі місяці зростання споживчих цін помірно пришвидшиться.

Про це йдеться у коментарі НБУ щодо інфляції.

За даними Держстату, у квітні 2024 року споживча інфляція в річному вимірі (р/р)залишилася на рівні березня – 3,2%. У місячному вимірі ціни зросли на 0,2%.

В НБУ зазначили, що фактичні темпи зростання цін були дещо нижчими за прогнозовані 3,6% у річному розрахунку. Як пояснив регулятор, відхилення від прогнозу й надалі забезпечувала динаміка мало прогнозованих тимчасових чинників, передусім стрімкіше падіння цін на сирі харчові продукти.

"Це пов'язано як з ефектами теплої цьогорічної погоди й меншим тиском на витрати бізнесу через здешевлення сировини під впливом значних торішніх врожаїв, так і з переорієнтацією виробників на внутрішній ринок через блокаду західних кордонів", — йдеться у повідомленні.

Водночас у Нацбанку зазначили, що фундаментальний інфляційний тиск, на який має найбільший вплив монетарна політика, зберігався — базова інфляція у квітні зросла до 4,4% р/р, що загалом відповідало прогнозу НБУ.

З одного боку, вторинні ефекти від здешевлення сирих продовольчих товарів та поліпшення інфляційних очікувань стримували фундаментальний інфляційний тиск. З іншого, збільшення витрат бізнесу на оплату праці та здорожчання імпорту через блокаду західних кордонів тиснули на споживчі ціни в бік підвищення, повідомили в НБУ.

"Ціни на сирі харчові продукти й надалі стрімко знижувалися – на 6,5% р/р. Зокрема, поглибилося падіння цін на яйця через нарощування виробництва та переорієнтацію виробників на внутрішній ринок унаслідок блокади західних кордонів", — йдеться у повідомленні.

Крім того, завдяки високим торішнім урожаям і на тлі блокади кордонів дешевшали цукор, борошно та крупи.

Швидший початок продажу тепличної продукції за нижчими цінами через теплу погоду та імпорт з Туреччини сприяли подальшому здешевленню помідорів та огірків.

Знижувалися й ціни на окремі овочі борщового набору та яблука через активізацію продажу продукції зі сховищ. Останнє, ймовірно, сповільнило й подорожчання яблук.

"Водночас вартість картоплі та буряка залишалася високою в умовах обмеженої пропозиції якісної продукції, як і ціни на деякі фрукти – через ускладнений імпорт на тлі блокади кордонів", — йдеться у повідомленні.

В НБУ також зазначили, що зростання цін на більшість видів м'яса сповільнилося, а свинина подешевшала через менший тиск на витрати бізнесу, зокрема на корми. Натомість зростання цін на молоко дещо пришвидшилося на тлі активізації експорту молочної продукції. Зростання адміністративно регульованих цін сповільнилося до 9,5% р/р.

За даними Нацбанку, сповільнилося подорожчання алкоголю і зупинилося зростання цін на тютюнові вироби.

"Адміністративну інфляцію також стримував мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги для населення. Натомість зростання цін на фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання пришвидшилося", — йдеться у повідомленні.

Ціни на пальне прискорили зростання до 18,1% р/р. Це пов'язано зі зростанням світових цін на нафту та вичерпанням попередніх запасів нафтопродуктів, завезених за нижчою ціною.

Базова інфляція зросла до 4,4% р/р.

За даними НБУ, темпи зростання цін на оброблені продовольчі товари пришвидшилися до 5,5% р/р, у тому числі через ефекти блокади західних кордонів. Так, швидше дорожчало масло, м’які сири та окремі імпортні товари такі як шоколад, кава та оливкова олія.

"Прискорилося зростання цін на хліб через збільшення витрат бізнесу на оплату праці та вичерпання запасів якісної сировини. Водночас інші борошняні вироби, соняшникова олія і продукти з неї дорожчали повільніше завдяки ефектам від менших витрат бізнесу на сировину. Зростання цін на м'ясну продукцію сповільнилося через менший тиск на витрати бізнесу на тлі дешевших кормів", — йдеться у повідомленні.

За інформацією регулятора, ціни на непродовольчі товари знижувалися повільніше (на 0,6% р/р). Вартість послуг не змінилася порівняно з березнем (9,7% р/р).

"З одного боку, й надалі повільніше дорожчали послуги закладів громадського харчування та готелів, у тому числі під впливом вторинних ефектів від здешевлення сирих продуктів. З іншого, – швидше збільшувалася вартість амбулаторних та транспортних послуг, експлуатації власних транспортних засобів та послуг салонів краси", — зазначили в НБУ.

Національний банк прогнозує, що зростання споживчих цін помірно пришвидшиться в найближчі місяці через вичерпання ефектів більших врожаїв попереднього року та теплої погоди цього року, збільшення витрат бізнесу на оплату праці та зростання адміністративної складової інфляції.

"Водночас інфляцію стримуватимуть зниження зовнішнього цінового тиску та заходи монетарної політики, в тому числі з підтримання контрольованої ситуації на валютному ринку та захисту заощаджень населення від інфляційного знецінення. Монетарна політика й надалі спрямовуватиметься на збереження інфляції на помірному рівні цього року та повернення її до цільового діапазону 5% ± 1 в. п. упродовж наступних років", — наголосили в НБУ.