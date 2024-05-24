У 2025 році саміт НАТО відбудеться у Гаазі

Літній саміт Північноатлантичного альянсу 2025 року відбудеться у Гаазі в Нідерландах.

Про це повідомляється на офіційному сайті НАТО.

Зазначається, що саміт відбудеться з 24 по 26 червня.

"Ми вдячні Нідерландам за те, що вони погодились вперше прийняти у себе цю зустріч. Нідерланди є одним із засновників НАТО і роблять важливий внесок у захист Альянсу. На нашому саміті лідери приймуть рішення щодо продовження адаптації та зміцнення нашого Альянсу до середовища безпеки, яке швидко змінюється", — сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Мер Гааги Ян ван Занен та міністр закордонних справ країни Ханке Брейнс Слот підтвердили, що саміт НАТО відбудеться у Нідерландах.

Саміт НАТО 2024 року відбудеться у Вашингтоні, округ Колумбія, з 9 по 11 липня.