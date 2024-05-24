Угорщина хоче "перевизначатись" зі своїм статусом членства у НАТО — Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що держава працює над "перевизначенням" статусу членства країни в НАТО, щоб вона могла потенційно відмовитися від поглиблення підтримки України з боку військового блоку.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на заяву очільника угорського уряду.

За його словами, угорські військові та юристи вже працюють над створенням "нової концепції", яка б відрізняла країну від інших членів Організації Північноатлантичного договору.

"Наші юристи та офіцери наполегливо працюють, щоб побачити, як Угорщина може зберегти своє членство в НАТО таким чином, щоб їй не довелося брати участь в діях військового блоку за межами території Альянсу", – додав Орбан.

На початку травня цього року Орбан заявив, що нинішній Європейський Союз, членом якого країна стала у 2004 році, нібито "не той", яким він був 20 років тому. Тоді угорський прем'єр підкреслив, що війна РФ проти України – це нібито причина економічних труднощів Будапешта та є основою того, що виробництво в країні стало нижчим, а інфляція – вищою.