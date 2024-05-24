Відмова очільника Кремля Володимира Путіна від тимчасового "олімпійського перемир'я" свідчить, що він не готовий досягти миру в Україні.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю CNBC.

Він наголосив, що "олімпійське перемир’я" – це традиція, і було б "дуже важливо використати це вікно протягом одного місяця".

"Для мене перемир'я не є метою. Стійкий мир — це кінцева мета. Але я думаю, що це дуже важливо. Це великий момент для прояснення ситуації, тому що досі щотижня президент Путін заявляв, що готовий до миру", — сказав Макрон.

Але, за словами французького президента, Путін не погодився на припинення вогню.

"Отже, для всіх у світі все зрозуміло. Він той, хто вирішив розпочати цю війну, і він не готовий до миру", — сказав Макрон.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що сподівається домовитися про припинення вогню в основних конфліктах, які тривають у світі, на час літніх Олімпійських ігор, та розраховує на сприяння у цьому різних партнерів, зокрема лідера Китаю.

Президент України Володимир Зеленський не вірить у можливість реалізації ідеї Макрона щодо перемир’я в Україні. Він зазначив, що Росія використає таку паузу для перегрупування і залучення додаткових сил, щоб потім "знищувати нас".

17 травня на пресконференції під час візиту до Китаю Путін заявив, що російських спортсменів не допустили до Олімпійських ігор із прапором і національним гімном РФ, тоді як від Москви хочуть виконання "правил, які Захід їй диктує".