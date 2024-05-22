Ексзаступнику керівника ОПУ Смирнову повідомили про підозру — НАБУ

Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру у незаконному збагаченні на 15,7 млн гривень ексзаступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову. У коментарі журналістам Смирнов підтвердив, що отримав підозру від НАБУ. Також у нього провели обшук.

Про це повідомили у НАБУ.

Зазначається, що у період з 2020 по 2022 роки Смирнов набув активи вартістю 17,1 мільйона гривень грн. При цьому заощадження та офіційний дохід посадовця за вказаний період склали 1,3 мільйона.

"Йдеться про 2 автівки (Mercedes-Benz, Volkswagen), 2 мотоцикли (Honda, BMW), три паркомісця в Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті. Аби приховати наявність цього майна, посадовець оформив його на рідного брата та друга", — йдеться у повідомленні.

Раніше про вручення підозри Смирнову ZN.UA повідомили джерела у правоохоронних органах.

У коментарі "УП" Смирнов сказав, що ця подія є "давно очікуваною з огляду на те, що її анонсували майже за пів року до сьогоднішнього дня усіма можливими способами".

"Вручення підозри та обшук відбулися швидко та делікатно – до детективів зауважень немає", — сказав він.

Смирнов додав, що переконаний у своїй правоті й буде доводити її всіма доступними способами.

Що відомо про Андрія Смирнова

Андрій Смирнов був заступником керівника Офісу президента України з 10 вересня 2019 по 29 березня 2024 року.

Восени 2023 року джерела ZN.UA повідомляли, що НАБУ провело обшуки у водія, матері та брата Андрія Смирнова. Слідчі дії стосувались справи про нажите майно братом Андрія Смирнова Ігорем. Журналісти УП з’ясували, що він придбав апартаменти в елітній новобудові у Львові, земельну ділянку в Карпатах, паркомісце у Києві, а ще Volkswagen Multivan, BMW і мотоцикл з великими знижками. Чому ціни були занижені і звідки взялися гроші на оплату, брати не змогли відповісти однозначно.

У березні 2023 року стало відомо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження стосовно Андрія Смирнова за заявою громадської організації “Антикорупційна правозахисна рада” про вчинення ним корупційних злочинів. Йшлось про записане на брата майно, яке, за твердженням організації, придбав особисто Андрій Смирнов.