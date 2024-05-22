Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у вівторок, 21 травня, що адміністрація президента США Джо Байдена готова співпрацювати з Конгресом, щоб потенційно запровадити санкції проти посадових осіб Міжнародного кримінального суду через запит прокурора на видачу ордерів на арешт ізраїльських лідерів у зв'язку з війною в Газі.

Про це пише Reuters.

На засіданні підкомітету з питань асигнувань Сенату сенатор-республіканець Ліндсі Грем сказав Блінкену, що він хотів би бачити поновлення санкцій США проти суду у відповідь на крок, оголошений прокурором МКС Карімом Ханом у понеділок, 20 травня.

Грем запитав Блінкена, чи готовий той підтримати двопартійні зусилля з накладання санкцій на МКС “не лише за обурення проти Ізраїлю, але й для того, щоб захистити в майбутньому наші власні інтереси”.

“Я буду радий працювати з вами над цим”, — відповів Блінкен.

На попередніх слуханнях у вівторок Блінкен заявив, що працюватиме з Конгресом над відповідною реакцією, назвавши крок МКС “глибоко помилковим”. За словами Блінкена, це ускладнить перспективи досягнення угоди про звільнення заручників і припинення вогню в конфлікті Ізраїлю з палестинським бойовим угрупуванням ХАМАС.

Агенція нагадує, що Хан заявив, що у нього є достатні підстави вважати, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, міністр оборони Ізраїлю і три лідери ХАМАСу “несуть кримінальну відповідальність” за передбачувані воєнні злочини і злочини проти людяності.

І демократ президент США Джо Байден, і його політичні опоненти різко розкритикували заяву Хана, стверджуючи, що суд не має юрисдикції щодо конфлікту в Газі. Вони також висловили занепокоєння щодо процесу.

Сполучені Штати не є членом суду, але підтримували минулі судові переслідування, включаючи минулорічне рішення МКС видати ордер на арешт керівника Росії Володимира Путіна у зв'язку з війною в Україні.

Члени Конгресу від Республіканської партії раніше погрожували прийняти закон про введення санкцій проти МКС. Водночас цей захід не може стати законом без підтримки президента Джо Байдена і його колег-демократів, які контролюють Сенат.

У 2020 році адміністрація тодішнього президента Дональда Трампа звинуватила МКС у посяганні на національний суверенітет США, коли він санкціонував розслідування воєнних злочинів, скоєних в Афганістані. Тоді США наклали на співробітників суду, в тому числі на тодішнього прокурора Фату Бенсуду, санкції у вигляді заморожування активів і заборони на в'їзд.

Байден скасував ці санкції у квітні 2021 року, невдовзі після вступу на посаду.

Що відомо про прохання на ордери на арешт ізраїльських чиновників та лідерів ХАМАС

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС. Їх звинувачують у воєнних злочинах і злочинах проти людства.

Ультраправі ізраїльські міністри Смотрич та Бен-Гвір звинуватили головного прокурора Міжнародного кримінального суду в "антисемітизмі" після такого запиту.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог та очільник МЗС країни Ісраєль Кац відреагували на запит Міжнародного кримінального суду щодо видачі ордерів на арешт премʼєра Нетаньягу та міністра оборони Галанта.

У соцмережі Х вони назвали це рішення "обурливим". За словами президента Ізраїлю, такі дії "надихають терористів у всьому світі". Очільник МЗС дав вказівку створити командний центр у міністерстві, щоб не дати "перешкодити Ізраїлю реалізувати своє право на самооборону". Також Кац має намір закликати очільників МЗС інших країн світу виступити проти рішення прокуратури.

Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу теж відреагував на запит Міжнародного кримінального суду щодо видачі ордеру на його арешт. У соцмережі Х він назвав це рішення "моральною образою історичного масштабу".

Як пише CNN, і представники ХАМАСу засудили клопотання головного прокурора МКС про ордер на арешт трьох керівників їхнього угруповання.