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Politico: перша група українських пілотів закінчила навчання на F-16 у США
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Politico: перша група українських пілотів закінчила навчання на F-16 у США

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F-16 у небі
Винищувач F-16. AP/Vadim Ghirda

Перша група українських пілотів завершила навчання на винищувачах F-16 на військовій базі в Аризоні у США.

Про це пише Politico з посиланням на речницю з ВПС Національної гвардії США Ерін Ханніган.

Зазначається, що пілоти проходили підготовку на 162-й базі ВПС Національної гвардії в Тусоні. Чисельність групи не наводиться.

Як повідомляє Politico з посиланням на свої джерела, нині пілоти прямують до Європи для проходження додаткової підготовки.

Ерін Ханніган підкреслила, що це є вирішальним кроком на шляху до появи сучасних винищувачів американського виробництва в небі України.

Що відомо про передачу України F-16

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і голова уряду Нідерландів Марк Рютте 19 травня оголосили про готовність США схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати можуть надати згоду на передачу Україні бойових літаків, зокрема F-16, за умови, що вони не застосовуватимуться для ударів по території РФ.

20 травня нідерландський онлайн-сервіс для аналізу в сфері оборони повідомив, що Нідерланди скасували угоду про продаж винищувачів F-16 приватній компанії Draken International.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час саміту G7 підтвердив, що його країна готова надати допомогу в підготовці українських військових пілотів.

Після саміту G7 стало відомо, що США розблокували навчання українських пілотів на винищувачах та постачання авіатранспорту іншими державами.

Американський президент Джо Байден підтвердив намір США навчати українських пілотів на F-16, проте зауважив, що Київ пообіцяв не застосовувати літаки для ударів по російській території.

22 травня речник Держдепу США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів F-16 є пріоритетом. Реалізовувати відповідний план партнери України розпочнуть у найближчі місяці.

Наступного дня генсек НАТО Єнс Столтенберг вказав, що західні союзники визначатимуть індивідуально, коли починати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

20 серпня прем'єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що країна планує відправити Україні 19 літаків F-16, перші шість — ближче до Нового року.

Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть 42 літаки. Літаки відправлять після того, як будуть виконані умови, серед яких забезпечення необхідної інфраструктури та завершення навчання пілотів.

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