Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що президент України Володимир Зеленський "не може хотіти всього", і запропонував Києву поступитися Росії Кримом, аби закінчити війну.

Бразильського президента цитує видання Le Figaro.

"Путін не може захопити територію України. Можливо, ми обговоримо Крим. Але про те, що він ще вторгся, він має подумати... Зеленський теж не може хотіти всього... Світу потрібен спокій... Ми повинні знайти рішення", — сказав Лула да Сілва.

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Як пише Le Figaro, президент Бразилії наприкінці січня цього року також виступав із пропозицією медіації групою країн у російсько-українській війні, однак "контури цього посередництва неясні".

Наступного тижня Лула да Сілва збирається представити свій план лідеру Китаю Сі Цзіньпіну.

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В Офісі президента України своєю чергою нещодавно заявили, що Україна готова розпочати перемовини щодо Криму з Російської Федерацією, якщо Сили оборони в межах контрнаступу вийдуть на адміністративний кордон півострова.

Україна наполягає на виведенні російських військ з усіх окупованих територій. У жовтні 2022-го президент України Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) "формулу миру" для подолання російської загрози. Вона зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

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