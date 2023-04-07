У Міністерстві закордонних справ заявили, що "Україна не торгує своїми територіями" у відповідь на пропозицію президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілва "поступитися Росії Кримом в обмін на спокій".

"Немає жодної юридичної, політичної чи моральної причини, чому ми маємо поступатися хоча б сантиметром української землі", — написав у Facebook речник українського МЗС Олег Ніколенко.

Він зазначив, що Україна цінує зусилля президента Бразилії з пошуку рішення задля припинення російської агресії, однак наголосив, що будь-які посередницькі зусилля задля відновлення миру в Україні мають базуватися на повазі до суверенітету та повного відновлення територіальної цілісності України відповідно до принципів Статуту ООН.

Що сказав президент Бразилії

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що президент України Володимир Зеленський "не може хотіти всього", і запропонував Києву поступитися Росії Кримом, аби закінчити війну.

"Путін не може захопити територію України. Можливо, ми обговоримо Крим. Але про те, що він ще вторгся, він має подумати... Зеленський теж не може хотіти всього... Світу потрібен спокій... Ми повинні знайти рішення", — сказав він.

Яка позиція України щодо Криму

В Офісі президента України своєю чергою нещодавно заявили, що Україна готова розпочати перемовини щодо Криму з Російської Федерацією, якщо Сили оборони в межах контрнаступу вийдуть на адміністративний кордон півострова.

Україна наполягає на виведенні російських військ з усіх окупованих територій. У жовтні 2022-го президент України Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) "формулу миру" для подолання російської загрози. Вона зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

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