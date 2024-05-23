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Франція випробувала ракету ASMPA-R, яка здатна нести ядерний заряд — міністр оборони країни
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Франція випробувала ракету ASMPA-R, яка здатна нести ядерний заряд — міністр оборони країни

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Франція, ядерна зброя
Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. AP

Франція здійснила перший випробувальний пуск модернізованої надзвукової ракети ASMPA-R, яка здатна нести ядерний заряд.

Про це у соцмережі X повідомив глава оборонного відомства країни Себастьян Лекорню.

Зазначається, що ракету запустили без боєголовки з винищувача Rafale під час навчань, імітуючи ядерний авіаналіт. Випробування пройшло успішно.

"Ця операція, яка планувалася протягом тривалого часу, реалізує амбіції, передбачені законом про військове програмування нашого ядерного стримування, демонструючи досконалість і оперативну надійність", – йдеться у дописі Лекорню.

21 травня у Південному військовому окрузі Росії розпочався перший етап навчання з практичним відпрацюванням підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї.

У МЗС РФ заявили, що ці навчання мають на меті охолодити "гарячі голови" на Заході, які Москва звинуватила в підштовхуванні до прямого військового зіткнення між НАТО та Росією.

Своєю чергою у Пентагоні зазначили, що не бачать змін у позиції стратегічних ядерних сил Росії, попри заяви Москви, яка планує навчання із застосуванням тактичної ядерної зброї.

Росія та США є найбільшими ядерними державами світу, володіючи понад 10 600 із 12 100 ядерних боєголовок у світі. Китай має третій за величиною ядерний арсенал, за ним йдуть Франція та Велика Британія. За даними Федерації американських вчених, РФ має близько 1560 нестратегічних ядерних боєголовок, хоча точні цифри невідомі через відсутність прозорості.

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