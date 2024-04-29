МОЗ затвердило перші шість клінічних протоколів з лікування бойових травм

Міністерство охорони здоров'я затвердило перші шість клінічних протоколів серії стандартів медичної допомоги за напрямом "Бойова травма".
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Зокрема були затверджені такі протоколи:
- "Анестезія у пацієнтів із травмою".
- "Гострий компартмент-синдром".
- "Бойова торакальна травма".
- "Бойові поранення: дебридмент та іригація".
- "Висока двостороння ампутація".
- "Судинна травма".
Зазначається, що клінічні протоколи було опрацьовано мультидисциплінарною групою, до складу якої увійшли спеціалісти з різних медичних напрямів, включно з бойовими медиками.
Наступні сім протоколів з надання меддопомоги у разі бойових травм буде винесено міністерством для громадського обговорення найближчим часом.
"Ці та ще понад 20 протоколів, які будуть затверджені протягом 2024 року, є перекладом настанов з клінічної практики Joint Trauma System за напрямом "Бойова травма", — нагадали у МОЗ.
Joint Trauma System (обʼєднана травматологічна система) — організація, яка розпочала діяти у 2005 році та є центром досконалості Міністерства оборони США з питань бойової травми. JTS покликана знизити рівень захворюваності та смертності, а також підвищити виживаність усіх пацієнтів з травмами у воєнний і мирний час.