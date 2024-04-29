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МОЗ затвердило перші шість клінічних протоколів з лікування бойових травм
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МОЗ затвердило перші шість клінічних протоколів з лікування бойових травм

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Бойова травма
Контейнер з Нарканом стоїть на столі після демонстрації у Департаменті охорони здоров’я та соціальних служб США (HHS) . AP Photo/Mark Schiefelbein

Міністерство охорони здоров'я затвердило перші шість клінічних протоколів серії стандартів медичної допомоги за напрямом "Бойова травма".

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Зокрема були затверджені такі протоколи:

  • "Анестезія у пацієнтів із травмою".
  • "Гострий компартмент-синдром".
  • "Бойова торакальна травма".
  • "Бойові поранення: дебридмент та іригація".
  • "Висока двостороння ампутація".
  • "Судинна травма".

Зазначається, що клінічні протоколи було опрацьовано мультидисциплінарною групою, до складу якої увійшли спеціалісти з різних медичних напрямів, включно з бойовими медиками.

Наступні сім протоколів з надання меддопомоги у разі бойових травм буде винесено міністерством для громадського обговорення найближчим часом.

"Ці та ще понад 20 протоколів, які будуть затверджені протягом 2024 року, є перекладом настанов з клінічної практики Joint Trauma System за напрямом "Бойова травма", — нагадали у МОЗ.

Joint Trauma System (обʼєднана травматологічна система) — організація, яка розпочала діяти у 2005 році та є центром досконалості Міністерства оборони США з питань бойової травми. JTS покликана знизити рівень захворюваності та смертності, а також підвищити виживаність усіх пацієнтів з травмами у воєнний і мирний час.

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