МОЗ затвердило перші шість клінічних протоколів з лікування бойових травм

Міністерство охорони здоров'я затвердило перші шість клінічних протоколів серії стандартів медичної допомоги за напрямом "Бойова травма".

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Зокрема були затверджені такі протоколи:

"Анестезія у пацієнтів із травмою".

"Гострий компартмент-синдром".

"Бойова торакальна травма".

"Бойові поранення: дебридмент та іригація".

"Висока двостороння ампутація".

"Судинна травма".

Зазначається, що клінічні протоколи було опрацьовано мультидисциплінарною групою, до складу якої увійшли спеціалісти з різних медичних напрямів, включно з бойовими медиками.

Наступні сім протоколів з надання меддопомоги у разі бойових травм буде винесено міністерством для громадського обговорення найближчим часом.

"Ці та ще понад 20 протоколів, які будуть затверджені протягом 2024 року, є перекладом настанов з клінічної практики Joint Trauma System за напрямом "Бойова травма", — нагадали у МОЗ.

Joint Trauma System (обʼєднана травматологічна система) — організація, яка розпочала діяти у 2005 році та є центром досконалості Міністерства оборони США з питань бойової травми. JTS покликана знизити рівень захворюваності та смертності, а також підвищити виживаність усіх пацієнтів з травмами у воєнний і мирний час.