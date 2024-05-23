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"Це не принесе миру": Нетаньягу назвав визнання Палестини трьома країнами Європи винагородою за тероризм
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"Це не принесе миру": Нетаньягу назвав визнання Палестини трьома країнами Європи винагородою за тероризм

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Беньямін Нетаньягу
Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, Ізраїль, 23 січня 2023 р. . AP

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що визнання палестинської держави трьома європейськими країнами є "нагородою за тероризм". За його словами, такі дії не принесуть миру та не завадять ізраїльській армії перемогти бойовиків ХАМАСу.

Свій допис ізраїльський прем’єр Беньямін Нетаньягу зробив на платформі Х.

"Намір кількох європейських країн визнати палестинську державу є винагородою за тероризм. 80% палестинців Юдеї та Самарії підтримують жахливу бійню 7 жовтня. Цьому злу не можна дати державу. Це була б терористична держава. Вони знову намагатимуться повторити бійню 7 жовтня. Ми на це не погодимося. Винагорода тероризму не принесе миру і не завадить нам перемогти ХАМАС", — написав Нетаньягу.

Що відомо про визнання Палестини незалежною державою

22 травня про визнання Палестини незалежною державою оголосили уряди Норвегії, Ірландії та Іспанії.

Рішення влади Норвегії, Ірландії та Іспанії про визнання суверенітету Палестини офіційно набудуть чинності з 28 травня. Статусу повноправного члена ООН Палестина не має — її існування не визнають три країни Ради безпеки: США, Велика Британія та Франція.

Наприкінці квітня верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що до кінця травня Палестину визнають кілька країн Євросоюзу. Станом на початок травня серед європейських держав незалежність Палестини визнавали: Болгарія, Угорщина, Кіпр, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія, Швеція.

Україна як член ООН визнала Палестину, ще перебуваючи у складі СРСР – це відбулося у 1988-му. Палестина ж визнала незалежність України у 1992 році. Проте Україна не визнала ХАМАС терористичною організацією, яка контролювала Сектор Гази до початку там операції Армії оборони Ізраїлю.

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