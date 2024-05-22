10-річчя "Азову": "Укрпошта" випустила лімітовану марку

"Укрпошта" 23 травня презентує поштові марки і конверти "Азов. 10 років. Вільні обирають боротьбу", створені в межах проєкту "Власна марка". Комплект розроблений до 10-річчя добровольчої бригади "Азов" та щоб нагадати про полонених оборонців Маріуполя.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський та пресслужба "Укрпошти".

За словами Смілянського, дизайн аркуша, конверта і штемпеля створила 12 бригада спеціального призначення "Азов" Нацгвардії України.

Марок "Азов. 10 років. Вільні обирають боротьбу" буде обмежена кількість — 900 примірників. Це символізує кількість азовців, які досі в російському полоні після того, як у травні 2022 після 86-денної оборони Маріуполя вийшли з "Азовсталі" за наказом українського командування.

Комплект, до якого входять аркуш з 9 марками та художній конверт зі спецпогашенням, коштуватиме 600 грн. Лише маркований конверт зі спецпогашенням — 40 грн.

"«Азов» — це єдина бригада, що складається лише з добровольців та щиро вмотивованих людей. Ми віримо, що скоро усіх їх побачимо вже в Україні, але окрім віри — докладаємо до цього зусиль, друзі", — написав керівник "Укрпошти" та закликав писати дописи англійською в соцмережі X, донатити, допомагати сім'ям азовців.

Спецпогашення марки відбудеться в четвер, 23 травня, у День Героїв України на Головпоштамті (Хрещатик, 22).

"Укрпошта" до Дня вишиванки 16 травня випустила нові марки з візерунками вишивки кримських татар та Харківщини.

2 травня "Укрпошта" анонсувала марку, присвячену звільненню Чорного моря від російських окупантів. Вона має назву "Русскій воєнний флот – до дна!". На марці зображені ті російські кораблі, що були знищенні або пошкоджені ЗСУ, ВМС, ГУР та СБУ.

13 квітня — у День працівника оборонно-промислового комплексу України — випустили марку "Зброя Перемоги. Made in Ukraine".