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Вивозив поранених та загиблих з Маріуполя: 57-річний прикордонник 20 місяців провів у полоні. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
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Вивозив поранених та загиблих з Маріуполя: 57-річний прикордонник 20 місяців провів у полоні. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

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20 місяців у російському полоні провів захисник Маріуполя, 57-річний прикордонник Олександр. Коли почалося повномасштабне вторгнення, чоловік служив у прикордонному загоні водієм: прикривав штурми та оборону ЗСУ, вивозив поранених та загиблих.

28 років чоловік служив правоохоронцем в Маріуполі, після чого пішов на пенсію. У 2015 році Олександр призвався служити у прикордонному загоні.

Після звільнення з полону Олександр проходить реабілітацію разом з сім’єю. На питання, чи пам'ятає день обміну та повернення додому, відповідає, що "такий день не забудеш":

"Добу просидіти зі зв’язаними руками і очима. Тюремники сміялися: "Вам пощастило, рабів веземо". Ми сиділи в ЛНР, 20 місяців ми просиділи, майже два роки, і чесно кажучи вже думали, що там і залишимось. Звичайно, був радий, щасливий, що закінчилось. Якщо чесно, все забувається швидко. Якось все згадуєш і було не зі мною".

Про оборону Маріуполя та майже два роки російського полону прикордонник розповів журналістам Суспільного.

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