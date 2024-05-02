Укрпошта випускає марку "русскій воєнний флот — до дна!" — Смілянський

“Укрпошта” оголосила про випуск марки, присвяченої очищенню Чорного моря від російських окупантів — “русскій воєнний флот – до дна!”. На марці зображені ті російські кораблі, що були знищенні або пошкоджені ЗСУ, ВМС, ГУР та СБУ. 2 травня поштовий оператор відкрив передзамовлення, а в обіг марку запустять 8 травня.

Про це повідомив гендиректор “Укрпошти” Ігор Смілянський.

Він додав, що разом зі ураженими кораблями на марці зображений “єдиний, поки не до кінця вражений корабель “Адмірал Макаров”.

“Як Ви пам’ятаєте, наші марки пророчі, тож, що з ним буде після випуску марки — не важко здогадатись”. Це ж 3 марка в серії “Русскій воєнний корабль, іді…”, аркуш “русскій воєнний корабль…всьо!” ну, і тепер “русскій воєнний флот – до дна”. А Бог любить трійцю”, — написав Смілянський.

До марки ще випустять конверт “морський бій” та листівки, в тому числі, присвячені зерновому коридору.

У квітні "Укрпошта" представила нові марки “Зброя перемоги”.