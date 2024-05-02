НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Укрпошта випускає марку "русскій воєнний флот — до дна!" — Смілянський
УКРПОШТАВторгнення Росії в УкраїнуРОСІЯЧорне мореПодіїВійнаЖиття

Укрпошта випускає марку "русскій воєнний флот — до дна!" — Смілянський

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Укрпошта випускає марку "русскій воєнний флот — до дна!" — Смілянський
Марка "Укрпошти" "русскій воєнний флот — до дна!". Укрпошта

Укрпошта” оголосила про випуск марки, присвяченої очищенню Чорного моря від російських окупантів — “русскій воєнний флот – до дна!”. На марці зображені ті російські кораблі, що були знищенні або пошкоджені ЗСУ, ВМС, ГУР та СБУ. 2 травня поштовий оператор відкрив передзамовлення, а в обіг марку запустять 8 травня.

Про це повідомив гендиректор “Укрпошти” Ігор Смілянський.

Він додав, що разом зі ураженими кораблями на марці зображений “єдиний, поки не до кінця вражений корабель “Адмірал Макаров”.

“Як Ви пам’ятаєте, наші марки пророчі, тож, що з ним буде після випуску марки — не важко здогадатись”. Це ж 3 марка в серії “Русскій воєнний корабль, іді…”, аркуш “русскій воєнний корабль…всьо!” ну, і тепер “русскій воєнний флот – до дна”. А Бог любить трійцю”, — написав Смілянський.

До марки ще випустять конверт “морський бій” та листівки, в тому числі, присвячені зерновому коридору.

У квітні "Укрпошта" представила нові марки “Зброя перемоги”.

Топ дня
Володимир Зеленський
"Перший реальний шанс розпочати відновлення миру": Зеленський прокоментував підготовку до Глобального саміту миру
Зруйнований будинок в селищі Очеретине
"Бійці, які були на позиціях, не тікали" — у 115-тій бригаді відповіли на звинувачення щодо прориву РФ в Очеретиному
Десяті роковини подій 2 травня в Одесі: як РФ використовує трагедію у війні з Україною
Десяті роковини подій 2 травня в Одесі: як РФ використовує трагедію у війні з Україною
Залужний
Шольц і Макрон влаштують "таємну вечерю" напередодні візиту Сі Цзіньпіна — Politico
З'явилися супутникові знімки наслідків ударів по військовому аеродрому у Джанкої в ніч на 30 квітня
З'явилися супутникові знімки наслідків ударів по військовому аеродрому у Джанкої в ніч на 30 квітня

Вибір редакції
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
Дізнайтесь більше
Продаж застарілих авто Укрпошти: вже отримали понад 3 млн грн
Продаж застарілих авто Укрпошти: як пройшли перші аукціони
"Укрпошта" тестує новий транспортний засіб для листонош
"Укрпошта" тестує новий транспортний засіб для листонош
Укрпошта, марка
"Зброя Перемоги. Made in Ukraine".13 квітня "Укрпошта" випустить нову марку
Укрпошта
"Доставка стане швидшою". "Укрпошта" та DHL Global Match стали партнерами
На початок