"Укрпошта" випускає марки до Дня вишиванки. Вони присвячені двом регіонам

"Укрпошта" до Дня вишиванки, який у 2024 році відзначають 16 травня, випускає нові марки. На них будуть традиційні візерунки вишивки кримських татар та Харківщини.

Про це 13 травня повідомив гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

День вишиванки щорічно відзначають третього четверга травня. Цьогоріч свято припадає на 16 травня. Марки з вишивкою Криму та Харківської області запустять у Києві саме цього дня.

"Друзі, Ви вже знаєте, що наша марка має пророчі якості. Можливо, це вже передалося нашій команді :) Коли ми планували випуск марки до дня Вишиванки, ми, звісно, не знали, якою буде ситуація. Але, мені здається, обрали саме ті регіони, які потребують нашої підтримки зараз", — прокоментував Смілянський.

Спецпогашення триватиме 2 дні. 16 травня — офіційно в столиці, 17 травня — у Харкові за участі Смілянського.

Харківщина представлена жіночою сорочою 19 століття, де зображені півники — символ сонця, світла, пробудження життя.

Автономна Республіка Крим представлена кримськотатарською вишивкою. Це жіночий шалик на голову "марама", сер. 19 ст. Візерунок виконаний в техніці тамбурної вишивки "к'аснак" (Qasnaq). Випуск здійснено за підтримки Меджлісу кримськотатарського народу та ГО "Ель Чєбєр".

"Укрпошта" також пропонує художні конверти із зображеннями кримськотатарської вишивки на чоловічому весільному поясі ("учкур"), виробленому на межі 19-20 ст., та вишивки рушника кін. 20 ст. із с. Колонтаїв на Харківщині.

Кожен блок міститиме 8 марок та купон. Тираж кожної — 800 000 екземплярів. Передзамовити ці марки вже можна на сайті Postmark.

Попередня марка "Укрпошти" присвячена звільненню Чорного моря від російських окупантів. Вона має назву "Русскій воєнний флот – до дна!". На марці зображені ті російські кораблі, що були знищенні або пошкоджені ЗСУ, ВМС, ГУР та СБУ. 2 травня поштовий оператор відкрив передзамовлення, а в обіг марку запустили 8 травня.

13 квітня — у День працівника оборонно-промислового комплексу України — випустили марку "Зброя Перемоги. Made in Ukraine".