Головком шведської армії Бюден про війну в Україні: "Ще довго триватиме"

Головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден заявив, що наразі українська армія перебуває у надзвичайно складній і важкій ситуації, а війна ще довго триватиме.

Про це він розповів в інтерв'ю RND.

"Ми дуже уважно стежимо за ситуацією і говоримо з нашими українськими колегами про стан справ на місцях, зокрема на зустрічах НАТО. Бої, як і раніше, тривають у тих самих районах і на тій самій лінії фронту. Жахливо бачити, скільки людей загинуло, а міста лежать у руїнах", — сказав він.

Бюден зазначив, що з початку свого наступу армія РФ не окупувала багато українських територій. За його словами, відбуваються лише невеликі просування, а лінія фронту зміщується "то туди, то сюди", але загалом, ситуація дуже складна.

"Війна зайшла в глухий кут уже кілька місяців, і наразі не видно жодних змін", — сказав він.

Бюден вважає, що Захід повинен уважно стежити за Росією і розуміти, що очільник Кремля Володимир Путін зараз готує свою державу до "дуже довгої війни". За його словами, у росіян, як і раніше, більше військового потенціалу і сил, які "вони можуть використовувати проти українців, що ще більше погіршує ситуацію на місцях".

"Путін налаштував російську економіку на війну так, як ми не можемо. Нині росіяни виробляють величезну кількість озброєнь, набагато більше, ніж ми можемо поставити Україні", — сказав головком Збройних сил Швеції.

Він також висловив думку, що війна в Україні триватиме ще довго.

"Війні не видно кінця, і ні Росія, ні Україна не мають достатнього впливу, щоб виграти її у військовому відношенні. Я очікую, що війна триватиме ще дуже довго. Ми вже врахували це в наших стратегічних планах безпеки й військової допомоги Україні", — додав Бюден.

Раніше Зеленський заявляв, що західні країни вкрай повільно ухвалюють рішення про військову допомогу Україні, що ускладнює становище ЗСУ.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 16 травня, Сили оборони зірвали плани російських військ зайти вглиб Вовчанська та закріпитися, їхня активність на Харківському напрямку значно знизилась.

17 травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що армія РФ розширила зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів, намагаючись примусити Україну залучити додаткову кількість бригад зі складу резерву.