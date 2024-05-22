Уряд Швеції сьогодні 22 травня погодив пакет додаткової військової допомоги Україні на загальну суму 75 мільярдів крон (7,01 мільярда доларів) на 2024-2026 роки.

Про це повідомляється на офіційному сайті шведського уряду.

Також було ухвалено рішення про виділення 105 мільйонів шведських крон на підтримку зміцнення прав дітей і посилення захисту дітей в Україні та Молдові.

Крім того, Швеція через Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) прийняла рішення про виділення 30 мільйонів шведських крон для роботи програми Save the Children в Україні.

Раніше, 9 травня, стало відомо, що Швеція передає 28 мільйонів євро на підтримку обороноздатності України. 18 мільйонів євро з них підуть трьом коаліціям у межах Контактної групи з питань оборони України (UDCG), а ще 10 млн — до фонду НАТО для України.

Інша допомога Швеції

14 січня стало відомо, що оборонно-промисловий комплекс Швеції збільшить виробництво артилерійських боєприпасів для України.

У березні Швеція схвалила рішення щодо передачі Україні водних мотоциклів служби берегової охорони.

Також відомо, що про намір країни підтримати ініціативу Чехії стосовно відправки сотень тисяч артилерійських боєприпасів Україні. Швеція виділила на це 30 мільйонів євро.