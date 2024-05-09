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Швеція надасть Україні військову допомогу у €28 млн: на що підуть кошти
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Швеція надасть Україні військову допомогу у €28 млн: на що підуть кошти

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Міністр оборони Швеції Пол Йонсон, Швеція дає 28 млн євро Україні
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон під час зустрічі міністрів оборони ЄС у будівлі Європейської ради в Брюсселі у вівторок, 23 травня 2023 року. AP

Швеція передає 28 мільйонів євро на підтримку обороноздатності України. 18 мільйонів євро з них підуть трьом коаліціям у межах Контактної групи з питань оборони України (UDCG), а ще 10 млн — до фонду НАТО для України.

Про це йдеться у пресрелізі Міністерства оборони Швеції.

"Ми продовжуємо підтримувати Україну і робитимемо це доти, доки це буде необхідно. Шведська підтримка буде поступово рухатися в бік закупівлі нового обладнання у промисловості, щоб передати його Україні. Завдяки цим платежам до фондів ми можемо посилити обороноздатність України у сфері безпілотників, розмінування та посилення спроможностей ВМС України", — прокоментував фінансування шведський міністр оборони Пол Йонсон.

Уряд доручив Збройним силам Швеції здійснити виплати трьом коаліціям, членом яких є Швеція:

  • 5 мільйонів євро — Коаліції з розмінування для спільної закупівлі обладнання та підготовки українського персоналу;
  • 3 мільйони — для Коаліції з морської безпеки. Коаліція має на меті підвищити спроможність України забезпечити безпеку морських перевезень у Чорному морі, а також посилити спроможність ВМС України у сфері морської розвідки, боротьби з десантними військами, контролю над морем та протидії російським військовим кораблям.
  • 10 мільйонів — для Коаліції безпілотників. За ці гроші тренуватимуть солдатів ЗСУ та придбають дрони.

Крім того, Збройні сили Швеції перекажуть 10 мільйонів євро до Трастового фонду Комплексного пакету допомоги НАТО Україні, метою якого є закупівля пального, медичного обладнання, військового навчального обладнання та підтримка у зміцненні та модернізації інститутів оборони та безпеки України.

Інша допомога Швеції

14 січня стало відомо, що оборонно-промисловий комплекс Швеції збільшить виробництво артилерійських боєприпасів для України.

У березні Швеція схвалила рішення щодо передачі Україні водних мотоциклів служби берегової охорони.

Також відомо, що про намір країни підтримати ініціативу Чехії стосовно відправки сотень тисяч артилерійських боєприпасів Україні. Швеція виділила на це 30 мільйонів євро.

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