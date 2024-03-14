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Швеція виділить 30 млн євро на ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України — міністр оборони
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Швеція виділить 30 млн євро на ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України — міністр оборони

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Швеція виділить 30 млн євро на ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України — міністр оборони
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон під час зустрічі міністрів оборони ЄС у будівлі Європейської ради в Брюсселі у вівторок, 23 травня 2023 року. Фото: AP

Швеція має намір підтримати ініціативу Чехії стосовно відправки сотень тисяч артилерійських боєприпасів Україні, виділивши 30 мільйонів євро.

Про це повідомив шведський міністр оборони Пол Йонсон.

"Потреба у снарядах велика, особливо в артилерійських. Чехія визначила можливості для закупівлі великої кількості боєприпасів на світовому ринку для України. Стокгольм хоче підтримати Прагу", — сказав посадовець.

У МО Швеції зазначили, що уряд вирішив, що Управління оборонної техніки проведе перемовини й укласти угоду з відповідальним чеським органом.

Стокгольм планує підтримати ініціативу, виділивши 30 мільйонами євро.

Раніше президент Чехії Петр Павел поінформував, що Прага знайшла 800 тисяч артснарядів, які могла б доставити в Україну. Політик уточнив, що боєприпаси можна доставити протягом кількох тижнів, але для цього потрібне фінансування.

Що відомо про постачання Україні боєприпасів

15 лютого уряд США уклав оборонний контракт на суму понад 500 млн доларів на виробництво артилерійських боєприпасів для української армії.

Крім цього, держконцерн "Укроборонпром" презентував перший продукт спільного виробництва з однією з країн НАТО — 120-мм мінометні міни. Вони вже поступили на фронт для потреб Збройних сил України.

1 березня канцлер ФРН Олаф Шольц повідомив, що Німеччина збільшить виробництво боєприпасів для підтримки України.

8 березня міністр оборони України Олексій Резніков на зустрічі своїх колег з ЄС у Стокгольмі заявив, що Україні потрібні системи ППО, мільйон боєприпасів, а також бронетехніка і танки. 20 березня міністри оборони та закордонних справ Євросоюзу погодили план закупівлі боєприпасів, що передбачає постачання Україні мільйона снарядів.

Через три дні лідери ЄС схвалили спільну закупівлю боєприпасів для України, а також домовилися про постачання ракет, якщо буде потрібно.

Восени 2023 року голова МЗС Дмитро Кулеба припустив, що Євросоюз, ймовірно, не зможе виконати план постачання Україні мільйона снарядів через "жалюгідний стан оборонної промисловості".

У січні 2024 року єврокомісар із питань внутрішнього ринку та послуг Тьєррі Бретон заявив, що ЄС все ще може досягти поставленої мети та виробити 1 мільйон артилерійських боєприпасів до весни 2024 року, які потім будуть відправлені в Україну.

Очільниця ЄК Урсула фон дер Ляєн 1 лютого поінформувала, що до березня Євросоюз доставить в Україну 520 тисяч снарядів.

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