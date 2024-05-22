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Українці з початку повномасштабного вторгнення придбали облігацій на 1 трлн гривень — Мінфін
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Українці з початку повномасштабного вторгнення придбали облігацій на 1 трлн гривень — Мінфін

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Облігації
Військові облігації. Військові облігації у "Дії" "Нова Каховка". Фото: з телеграм-каналу Михайла Федорова

З початку повномасштабного вторгнення РФ українські громадяни, бізнес, зокрема банки, придбали на ринкових умовах облігацій внутрішньої державної позики на понад 1 трильйон гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

"Завдяки залученим коштам від ОВДП ми змогли профінансувати понад 200 днів нашої оборони та захисту, що еквівалентно 15% ВВП України у 2023 році. В цілому інвестиції в облігації стали другим за обсягом джерелом фінансування держбюджету після міжнародної допомоги", — зазначив глава Мінфіну Сергій Марченко.

У міністерстві додали, що всього в обігу нині перебуває ОВДП на понад 1,6 трлн гривень, з яких частка комерційних банків – 42,2%, Нацбанку – 41,5%, юридичних осіб – 10%, фізичних осіб – 3,8%, нерезидентів – 2,4%, територіальних громад – 0,1%.

22 квітня Федоров повідомляв, що у "Дії" з'явились нові військові облігації, які названі на честь тимчасово окупованих міст — "Макіївка" та "Бахчисарай".

Наприкінці січня 2024-го у "Дії" запустили нові військові облігації, які також назвали на честь міст, які наразі знаходяться в окупації. Зокрема, з’явилися цінні папери: "Керч", "Джанкой", "Залізний Порт" та "Асканія-Нова".

Що таке військові облігації і як їх придбати

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені в Державний бюджет України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

16 вересня 2022 року уряд дозволив українцям купувати військові облігації через "Дію".

Кожен вівторок Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Купити військові облігації може кожен охочий у банків — первинних дилерів та ліцензованих брокерів. Більш докладно дізнатися про механізм придбання військових облігацій можна на спеціальному сайті Міністерства фінансів.

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