За минулу добу українці купили через застосунок "Дія" більш як 30 тисяч військових облігацій на понад 30 мільйонів гривень.

Про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами найпопулярнішими стали цінні папери "Ялта", "Нова Каховка" та "Сімферополь".

"Військові облігації — це цінні папери та донат державі, який повертається до вас із прибутком. Саме з вашою допомогою держава платить військовим і медикам зарплати", — нагадав Федоров.

22 квітня Федоров повідомляв, що у "Дії" з'явились нові військові облігації, які названі на честь тимчасово окупованих міст — "Макіївка" та "Бахчисарай".

Наприкінці січня 2024-го у "Дії" запустили нові військові облігації, які також назвали на честь міст, які наразі знаходяться в окупації. Зокрема, з’явилися цінні папери: "Керч", "Джанкой", "Залізний Порт" та "Асканія-Нова".

Що таке військові облігації і як їх придбати

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені в Державний бюджет України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

16 вересня 2022 року уряд дозволив українцям купувати військові облігації через "Дію".

Кожен вівторок Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Купити військові облігації може кожен охочий у банків — первинних дилерів та ліцензованих брокерів. Більш докладно дізнатися про механізм придбання військових облігацій можна на спеціальному сайті Міністерства фінансів.