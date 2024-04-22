У "Дії" з'явились військові облігації "Макіївка" та "Бахчисарай" — Федоров

Відсьогодні українці можуть купити у застосунку "Дія" нові військові облігації, які названі на честь тимчасово окупованих міст — "Макіївка" та "Бахчисарай".

Про це 22 квітня у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Зокрема ставка за облігаціями "Бахчисарай" становить від 17%, дата виплати — 28 червня 2026. "Макіївка": ставка від 16%, дата виплати — 12 березня 2025 року.

Міністр нагадав, що військові облігації — це цінні папери й дієвий спосіб підтримати українську економіку та ЗСУ.

"Українці вже придбали через "Дію" понад 4 мільйони облігацій і заробили на цьому більш ніж 94 мільйони гривень. Інвестуйте в Україну та отримуйте прибуток. Купуючи облігації, ви не сплачуєте жодних комісій чи додаткових платежів, а тільки отримуєте гроші назад із відсотком. Це донат державі, який вам повертається", — йдеться у дописі Федорова.

Наприкінці січня 2024-го у "Дії" запустили нові військові облігації, які також назвали на честь міст, які наразі знаходяться в окупації. Зокрема, з’явилися цінні папери: "Керч", "Джанкой", "Залізний Порт" та "Асканія-Нова".

Що таке військові облігації і як їх придбати

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені в Державний бюджет України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

16 вересня 2022 року уряд дозволив українцям купувати військові облігації через "Дію".

Кожен вівторок Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Купити військові облігації може кожен охочий у банків — первинних дилерів та ліцензованих брокерів. Більш докладно дізнатися про механізм придбання військових облігацій можна на спеціальному сайті Міністерства фінансів.