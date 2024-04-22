НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У "Дії" з'явились військові облігації "Макіївка" та "Бахчисарай" — Федоров
ДіяМІНЦИФРАЗСУУКРАЇНАВторгнення Росії в УкраїнуЕкономікаЗброя і технологіїПолітикаЖиття

У "Дії" з'явились військові облігації "Макіївка" та "Бахчисарай" — Федоров

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Дія, Мінцифра
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Олександр Магула/Суспільне

Відсьогодні українці можуть купити у застосунку "Дія" нові військові облігації, які названі на честь тимчасово окупованих міст — "Макіївка" та "Бахчисарай".

Про це 22 квітня у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Зокрема ставка за облігаціями "Бахчисарай" становить від 17%, дата виплати — 28 червня 2026. "Макіївка": ставка від 16%, дата виплати — 12 березня 2025 року.

Міністр нагадав, що військові облігації — це цінні папери й дієвий спосіб підтримати українську економіку та ЗСУ.

"Українці вже придбали через "Дію" понад 4 мільйони облігацій і заробили на цьому більш ніж 94 мільйони гривень. Інвестуйте в Україну та отримуйте прибуток. Купуючи облігації, ви не сплачуєте жодних комісій чи додаткових платежів, а тільки отримуєте гроші назад із відсотком. Це донат державі, який вам повертається", — йдеться у дописі Федорова.

Наприкінці січня 2024-го у "Дії" запустили нові військові облігації, які також назвали на честь міст, які наразі знаходяться в окупації. Зокрема, з’явилися цінні папери: "Керч", "Джанкой", "Залізний Порт" та "Асканія-Нова".

Що таке військові облігації і як їх придбати

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені в Державний бюджет України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

16 вересня 2022 року уряд дозволив українцям купувати військові облігації через "Дію".

Кожен вівторок Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Купити військові облігації може кожен охочий у банків — первинних дилерів та ліцензованих брокерів. Більш докладно дізнатися про механізм придбання військових облігацій можна на спеціальному сайті Міністерства фінансів.

Топ дня
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових Важливо
Володимир Зеленський
Фронт, зброя, ППО: Зеленський зібрав Ставку
Буданов
Росія затримує обмін полоненими, щоб створити напругу в українському суспільстві — Буданов
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Польські перевізники завершили страйк на пункті пропуску &quot;Ягодин-Дорогуськ&quot;
Польські перевізники завершили страйк на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ"

Вибір редакції
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
Дізнайтесь більше
Моніторинг квитків у застосунку "Укрзалізниці" автовикуп
Моніторинг квитків у застосунку "Укрзалізниці": чи обов'язковий автоматичний викуп
Укрзалізниця, квитки
"Укрзалізниця" запустила функцію моніторингу квитків у застосунку
Андрій Костін
Генпрокурор прокоментував початок роботи Реєстру збитків від війни РФ проти України
Шлюб, весілля
Українці зможуть одружуватися онлайн у "Дії". Уряд ухвалив відповідну постанову — Мінцифра
На початок