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"Фіксуються хакерські атаки на бухгалтерів". Держспецзв'язку закликало керівників підприємств дотримуватись кібербезпеки
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"Фіксуються хакерські атаки на бухгалтерів". Держспецзв'язку закликало керівників підприємств дотримуватись кібербезпеки

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Команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA фіксує зростання кількості кібератак на українських бухгалтерів.

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку).

"Зловмисники з угруповання UAC-0006, що мають на меті викрадення коштів, розсилають листи зі шкідливими файлами на поштові скриньки українських організацій", — йдеться у повідомленні.

При цьому існує висока ймовірність, що найближчим часом хакери активізують шахрайські схеми з використанням систем дистанційного банківського обслуговування.

Тож у CERT-UA закликають керівників підприємств вжити термінових заходів для підвищення кібербезпеки автоматизованих робочих місць бухгалтерів.

Зокрема йдеться про:

  • перевірку комп'ютерів на наявність індикаторів компрометації;
  • запровадження необхідної політики та механізмів захисту.

Останні кібератаки РФ з боку України

7 травня кіберфахівці ГУР МО вивели з ладу російські онлайн-сервіси компанії 1С, яка спеціалізується на підтримці й розробці компʼютерних програм для ведення ділових баз даних.

26 квітня, фахівці Головного управління розвідки Міноборони здійснили масштабну кібернетичну атаку на ресурси путінської партії "Єдина Росія".

У березні кіберфахівці ГУР також реалізували спецоперацію, в результаті якої вдалось отримати доступ до серверів Міністерства оборони РФ.

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