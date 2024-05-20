Графіки відключень світла: в "Укренерго" надали роз'яснення

В “Укренерго” оприлюднили роз’яснення щодо графіків відключень електроенергії, які почали застосовувати у травні. Енергетики, зокрема, пояснили, чому відключення почались не взимку, а в травні. А також чому “Укренерго” та обленерго вказують різні години відключень та чому світло вимикають вночі, коли споживання падає.

Відповідний допис “Укренерго” розміщений у Телеграм.

​​ ​​ ​​ Чому відключення почались не взимку, а в травні

Як пояснили енергетики, головна причина відключень – російські масовані ракетні удари по електростанціях. З 22 березня їх було вже 5: 22 та 29 березня, 11 та 27 квітня, 8 травня.

Пошкоджені всі великі тепло- та гідроелектростанції. Вони більше не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атак. Все інше — наслідки.

Через наслідки атак в енергосистемі виник і почав зростати дефіцит (нестача) електроенергії. Для його компенсації енергетики застосовували імпорт електроенергії та аварійну допомогу з країн Європи, а також обмеження споживання для промисловості.

Але з понеділка, 13 травня, через похолодання споживання електроенергії почало стрімко зростати: люди ввімкнули обігрівачі та кондиціонери на обігрів. Водночас електростанції через пошкодження не можуть збільшити виробництво, і навіть при максимальних обсягах імпорту електроенергії не вистачає для покриття всіх потреб споживачів.

“Для підтримки балансу між споживанням та виробництвом, що є головною умовою безпечної роботи енергосистеми, “Укренерго” було вимушене ввести аварійні, а згодом погодинні відключення світла також і для побутових споживачів”, — пояснили у компанії.

Чому “Укренерго” та обленерго вказують різні години відключень та чому в графіках обленерго є відключення у денні години

НЕК “Укренерго”:

повідомляє обленерго обсяги лімітів споживання для кожної області та часові межі, в які вони діють.

Обленерго:

розподіляють отриманий ліміт електроенергії для споживачів так, щоб не перевищувати його обсяг у кожну годину.

При цьому, насамперед електроенергією забезпечується критична інфраструктура (лікарні, котельні, водоканали та інші). А залишок розподіляється між промисловими та побутовими споживачами в кожній області.

Всіх споживачів розподіляють на черги й складають графік для них. У графіках вказані години відключень тієї чи іншої черги протягом усієї доби.

Але чи будуть вимикати світло в ці години — залежить від того, чи перевищить область ліміт споживання.

“Якщо так, то відключення для вашої адреси буде у вказані в графіку години. Якщо в години дефіциту в області буде ощадливе споживання і вона не перевищуватиме ліміт, то й відключень не буде. Інформацію, коли саме можуть бути застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах”, — пояснили в “Укренерго”.

Чому світло вимикають вночі, коли споживання падає. Коли тепер користуватись пралкою та гріти бойлер

Як пояснили у компанії, ситуація змінилася. Вночі споживання менше, але теж потребує балансування.

Зазначається, що російські атаки пошкодили ТЕС і ГЕС, які при потребі здатні швидко збільшувати виробництво електроенергії. А зараз ще йде на спад водопілля. Тому гідроелектростанції не можуть працювати вночі, як в попередні тижні.

Збалансувати систему можна було б імпортом електроенергії, але його вночі надходить недостатньо. “Укренерго” залучає аварійну допомогу з сусідніх країн, але цілодобово її брати неможливо, тому і доводиться застосовувати відключення.

“В ситуації, що склалася, користування потужними електроприладами просимо перенести на денні години — з 11-00 до 17-00. Це пік сонячної активності, і сонячні електростанції покривають дефіцит”, — йдеться у роз’ясненні енергетиків.

В “Укренерго” пояснили, що це інформація на сьогодні. У разі нових російських атак ситуація може змінитися.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.

Вночі 8 травня Росія завдала чергового масованого повітряного удару по території України. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. У ДТЕК повідомили, що під російські удари потрапили три українські теплоелектростанції (ТЕС). Обладнання станцій було пошкоджене.