Президент Ізраїлю Ісаак Герцог вважає "обурливим" рішення прокурора Міжнародного кримінального суду запросити ордер на арешт прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу та міністра оборони Йоава Галанта.

Про це він заявив у соцмережі Х.

"Оголошення прокурора МКС є більш ніж обурливим і показує, наскільки міжнародна судова система перебуває під загрозою краху. Вжитий недобросовісно, цей крок є одностороннім політичним кроком, який підбадьорює терористів у всьому світі та порушує всі основні правила суду відповідно до принципу комплементарності та інших правових норм", — написав Герцог.

Він наголосив, що лідери ХАМАСу — "репресивні диктатори", винні в масових вбивствах, зґвалтуваннях і викраданнях чоловіків, жінок, дітей і немовлят.

"Будь-яка спроба провести паралелі між цими жорстокими терористами та демократично обраним урядом Ізраїлю, який працює над виконанням свого обов’язку захищати та захищати своїх громадян, повністю дотримуючись принципів міжнародного права, є обурливою і ніким не може бути виключена", — написав президент.

Герцог зазначив, що Ізраїль не забуде, хто розпочав цю війну, не забуде своїх заручників, безпечне повернення яких має бути головною турботою міжнародної спільноти.

"Ми очікуємо, що всі лідери вільного світу прямо засудять цей крок і рішуче відкинуть його", — сказав він.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС. Їх звинувачують у воєнних злочинах і злочинах проти людства.

13 травня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США стурбовані військовою операцією ЦАХАЛ в місті Рафах на півдні сектора Гази та не можуть її підтримати, оскільки досі не бачили плану Ізраїлю із захисту цивільних мешканців.

Держсекретар зазначив, що США оприлюднили звіт, у якому викладено занепокоєння Вашингтона щодо постачання гуманітарної допомоги в Газу, особливо в перші місяці після 7 жовтня.

"А коли справа стосується використання зброї, враховуючи всю шкоду, завдану дітям, жінкам, чоловікам, було розумно оцінити, що в деяких випадках Ізраїль діяв у спосіб, який не відповідає міжнародному гуманітарному праву", — сказав він і додав, що США та Ізраїль проводять "сотні розслідувань щодо різних інцидентів, які мали місце з 7 жовтня".

Вторгнення ХАМАС в Ізраїль

Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Наступного дня уряд Ізраїлю запровадив воєнний стан в країні.

9 жовтня Ізраїль заявив про відновлення контролю над усіма прикордонними містами та згодом анонсував "повну облогу" Сектору Гази. 11 жовтня у Секторі Гази припинилося постачання електроенергії. Це сталося після того, як на єдиній електростанції закінчилося паливо. 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що анклав залишатиметься без світла, води та палива, поки не будуть звільнені заручники з Ізраїлю. Згодом в ООН заявили про гуманітарну катастрофу в Газі.

13 жовтня ЦАХАЛ закликалв цивільних мешканців міста Газа евакуюватися у південному напрямку "задля власної безпеки та захисту". Згодом речник ЦАХАЛу Хагарі заявив, що сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу 28 жовтня заявив про початок другого етапу війни проти ХАМАСу.

1 листопада війська Ізраїлю прорвали передову лінію оборони руху ХАМАС у північній частині Сектору Гази. Того ж дня для евакуації людей відкрили контрольно-пропускний пункт Рафах, що на кордоні з Єгиптом. Зранку 24 листопада між Ізраїлем і ХАМАСом розпочалося чотириденне перемир'я, що супроводжувалося звільненням груп заручників.

Через війну між Ізраїлем та ХАМАСом в Червоному морі єменські хусити, яких підтримує Іран, почали обстрілювати судна. Вони заявили, що атакують кораблі Ізраїлю та його союзників. Після низки ракетних та дронових атак США спільно із Британією атакували сили хуситів в Ємені.

В кінці квітня премʼєр-міністр Ізраїлю Нетаньягу повідомив, армія оборони Ізраїлю проведе військову операцію у місті Рафах не залежно від того, чи буде укладена угода щодо перемир'я з угрупуванням ХАМАС.