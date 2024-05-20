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Ордери на арешт Нетаньягу та Галанта: Два ізраїльські міністри звинуватили прокурора МКС в антисемітизмі
ІЗРАЇЛЬГААГАВІЙНАСектор ГазиСвіт

Ордери на арешт Нетаньягу та Галанта: Два ізраїльські міністри звинуватили прокурора МКС в антисемітизмі

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Нетаньягу, Смотрич
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу розмовляє з міністром фінансів Бецалелем Смотричем під час засідання Кабінету міністрів, Тель-Авів, Ізраїль, 7 січня 2024 року. REUTERS/Ronen Zvulun

Ультраправі ізраїльські міністри фінансів та нацбезпеки Бецалель Смотрич та Ітамар Бен-Гвір звинувачують головного прокурора Міжнародного кримінального суду в "антисемітизмі" після того, як він домагається ордерів на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та міністра оборони Йоава Галланта, а також трьох лідерів ХАМАС.

Про це повідомляє Times of Israel.

"Ми не бачили такого прояву лицемірства та ненависті до євреїв, як той, який продемонстрував суд у Гаазі з часів нацистської пропаганди. Нацисти також виступали від імені "моралі", і тут не було нічого, крім антисемітизму", — заявив Смотрич.

Він заявив про підтримку Нетаньяху та Галланта.

"Ордери на арешт для них — це ордери на арешт для всіх на", — сказав міністр.

Бен-Гвір закликає Ізраїль припинити свою участь в "антисемітських" міжнародних судових процесах у Гаазі.

"Прем'єр-міністр і міністр оборони повинні ігнорувати антисемітського прокурора і наказати посилити атаку на ХАМАС, доки вони не будуть повністю знищені", — каже він.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС. Їх звинувачують у воєнних злочинах і злочинах проти людства.

Вторгнення ХАМАС в Ізраїль

Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Наступного дня уряд Ізраїлю запровадив воєнний стан в країні.

9 жовтня Ізраїль заявив про відновлення контролю над усіма прикордонними містами та згодом анонсував "повну облогу" Сектору Гази. 11 жовтня у Секторі Гази припинилося постачання електроенергії. Це сталося після того, як на єдиній електростанції закінчилося паливо. 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що анклав залишатиметься без світла, води та палива, поки не будуть звільнені заручники з Ізраїлю. Згодом в ООН заявили про гуманітарну катастрофу в Газі.

13 жовтня ЦАХАЛ закликалв цивільних мешканців міста Газа евакуюватися у південному напрямку "задля власної безпеки та захисту". Згодом речник ЦАХАЛу Хагарі заявив, що сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу 28 жовтня заявив про початок другого етапу війни проти ХАМАСу.

1 листопада війська Ізраїлю прорвали передову лінію оборони руху ХАМАС у північній частині Сектору Гази. Того ж дня для евакуації людей відкрили контрольно-пропускний пункт Рафах, що на кордоні з Єгиптом. Зранку 24 листопада між Ізраїлем і ХАМАСом розпочалося чотириденне перемир'я, що супроводжувалося звільненням груп заручників.

Через війну між Ізраїлем та ХАМАСом в Червоному морі єменські хусити, яких підтримує Іран, почали обстрілювати судна. Вони заявили, що атакують кораблі Ізраїлю та його союзників. Після низки ракетних та дронових атак США спільно із Британією атакували сили хуситів в Ємені.

В кінці квітня премʼєр-міністр Ізраїлю Нетаньягу повідомив, армія оборони Ізраїлю проведе військову операцію у місті Рафах не залежно від того, чи буде укладена угода щодо перемир'я з угрупуванням ХАМАС.

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