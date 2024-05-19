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У Британії закликають ФРН дати Україні далекобійні ракети і дозволити бити по Криму
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У Британії закликають ФРН дати Україні далекобійні ракети і дозволити бити по Криму

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Грант Шаппс
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс. Фото: Getty Images

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс закликав Німеччину надати Україні далекобійну зброю і дозволити застосовувати її для ударів по території окупованого Криму.

Про це він сказав в інтерв'ю Sky News.

Шаппс наголосив, що Британія вважає Крим невіддільною частиною України, і "той факт, що його захопив Путін у 2014 році, цього не змінює".

"Я хотів би бачити, як всі наші партнери, включаючи Німеччину, які дійсно мають можливості надавати таку зброю великої дальності, але не дозволяють її використовувати в Криму, який є частиною України. Я думаю, що це те, що має статися в першу чергу", — сказав він.

Міністр нагадав, що Британія першою передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і дозволила застосовувати її для ударів по Криму.

2 травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон відвідав Київ і пообіцяв Україні три млрд фунтів (3.74 млрд доларів) щорічно, а також заявив, що Україна має право бити одержаною від Британії зброєю по території РФ.

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