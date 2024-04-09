Україна розробила план нового контрнаступу — Зеленський

Україна розробила план нового контрнаступу. Проте наразі невідомо, коли його втілять та на якому саме напрямку. Для наступу потрібна зброя.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю заступнику головного редактора BILD Паулю Ронцхаймеру.

"Так, ми маємо план контрнаступу. Ми обов'язково переможемо. В нас немає альтернативи. Але я не можу цього обіцяти і назвати дату", — сказав Зеленський.

За словами президента, для контрнаступу військовим потрібна зброя, зокрема, яку надають США. Він зазначив, що у Росії більше людей, більше зброї, проте "об'єднаний Захід має сучасні системи озброєнь".

"Тому ми отримаємо певні технології. І якщо ми продовжимо нарощувати виробництво, якщо отримаємо ліцензії від наших партнерів, то справа не серед людей. Справа у якості зброї", — додав Зеленський.

За словами Зеленського, Путін може використати заморожування війни лише для підготовки до нового нападу.

"Світ скаже: Так, нам вдалося заморозити конфлікт, ракети не літають. Проте це тільки до того часу, поки Росія не збільшить виробництво та запаси військової техніки, ракет, безпілотників і не проаналізує всі помилки, яких припустилася спочатку", — проаналізував Зеленський.

У лютому Володимир Зеленський заявляв, що Україна в березні-квітні проходитиме період політичних і фінансових хвиль. Разом з тим пролунала заява, що Росія готує контрнаступ на кінець травня — початок літа 2024 року. Ще тоді президент казав, що українські військові також готуються до бою. Згодом цю інформацію він повторив в інтервʼю CBS News.

За словами Зеленського, третій рік повномасштабного вторгнення стане "переломним", а від 2024 року може залежати формат закінчення бойових дій.

Раніше командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк заявляв, що Росія створює нове угруповання військ у понад 100 тисяч військових. За його словами існує імовірність, що влітку росіяни спробують здійснити новий наступ на одному з напрямків.