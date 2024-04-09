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Україна розробила план нового контрнаступу — Зеленський
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Україна розробила план нового контрнаступу — Зеленський

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Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час візиту на Харківщину, 9 квітня 2024 року. Пресслужба Офісу президента

Україна розробила план нового контрнаступу. Проте наразі невідомо, коли його втілять та на якому саме напрямку. Для наступу потрібна зброя.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю заступнику головного редактора BILD Паулю Ронцхаймеру.

"Так, ми маємо план контрнаступу. Ми обов'язково переможемо. В нас немає альтернативи. Але я не можу цього обіцяти і назвати дату", — сказав Зеленський.

За словами президента, для контрнаступу військовим потрібна зброя, зокрема, яку надають США. Він зазначив, що у Росії більше людей, більше зброї, проте "об'єднаний Захід має сучасні системи озброєнь".

"Тому ми отримаємо певні технології. І якщо ми продовжимо нарощувати виробництво, якщо отримаємо ліцензії від наших партнерів, то справа не серед людей. Справа у якості зброї", — додав Зеленський.

За словами Зеленського, Путін може використати заморожування війни лише для підготовки до нового нападу.

"Світ скаже: Так, нам вдалося заморозити конфлікт, ракети не літають. Проте це тільки до того часу, поки Росія не збільшить виробництво та запаси військової техніки, ракет, безпілотників і не проаналізує всі помилки, яких припустилася спочатку", — проаналізував Зеленський.

У лютому Володимир Зеленський заявляв, що Україна в березні-квітні проходитиме період політичних і фінансових хвиль. Разом з тим пролунала заява, що Росія готує контрнаступ на кінець травня — початок літа 2024 року. Ще тоді президент казав, що українські військові також готуються до бою. Згодом цю інформацію він повторив в інтервʼю CBS News.

За словами Зеленського, третій рік повномасштабного вторгнення стане "переломним", а від 2024 року може залежати формат закінчення бойових дій.

Раніше командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк заявляв, що Росія створює нове угруповання військ у понад 100 тисяч військових. За його словами існує імовірність, що влітку росіяни спробують здійснити новий наступ на одному з напрямків.

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