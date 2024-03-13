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У Польщі зафіксували рекордний показник спроб нелегального перетину кордону з території Білорусі
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У Польщі зафіксували рекордний показник спроб нелегального перетину кордону з території Білорусі

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Мігранти
Паркан на кордоні між Польщею і Білоруссю. Фото: X (Twitter)/Stanisław Żaryn

За останні дві доби на польсько-білоруському кордоні зафіксовано 173 спроби нелегального перетину. Мігранти кілька разів намагалися пробратися до країн Західної Європи.

Про це повідомили у Підляському відділі прикордонної служби Польщі.

У відомстві зазначили, що 12 березня було зафіксовано рекордний показник незаконних спроб перетину польсько-білоруського кордону від початку цього року – 133, у тому числі 109 у зоні відповідальності Прикордонної застави Дубіче-Церківне.

"Більшість мігрантів, побачивши польські служби, повернулися назад у Білорусь. Своєю чергою, в районі службової відповідальності прикордонної застави в Біловежі іноземці намагалися перетнути прикордонну річку Пшевлока", — йдеться у повідомленні.

11 березня було зафіксовано 40 випадків спроби нелегального перетину кордону. Того ж дня в місті Гайнівка польські прикордонники затримали громадянина України, який приїхав забрати нелегальних мігрантів.

Загалом у 2024 році на ділянці, що охороняється Підляським відділом прикордонної служби, зафіксовано 1142 спроби нелегального перетину польсько-білоруського кордону.

Що відомо про ситуацію на польсько-білоруському кордоні

Польські прикордонники та поліцейські 4 серпня 2021 року затримали 62 нелегальних мігрантів, які потрапили до Польщі із Білорусі. За незаконний перетин польсько-білоруського кордону тоді було затримано 50 громадян Іраку, 11 громадян Ірану та 1 громадянина Камеруну. Також правоохоронці затримали українця, який намагався "забрати" кількох іноземців.

24 серпня 2021 року міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Польща планує побудувати огорожу заввишки 2,5 метри на кордоні з Білоруссю.

Наприкінці січня 2022 року Польща розпочала будівництво огорожі на кордоні з Білоруссю. Тоді повідомили, що вздовж кордону зведуть стіну завдовжки 186 кілометрів, аби стримувати мігрантські потоки. Нове загородження мало загальну довжину 186 км та висоту 5,5 м.

У жовтні 2022 року Польща добудувала стіну на кордоні з Білоруссю завдовжки 187 кілометрів. Висота побудованої "стіни" — 5,5 м. Огородження зроблено зі сталевих панелей висотою 4,5 м з колючим дротом нагорі.

1 травня речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська повідомляла, що країна завершує монтувати електронне загородження на кордоні з Білоруссю. За інформацією речниці, вже встановили 206 км електробар'єру, залишилося це зробити на ділянці 150 м, але заважають погодні умови.

12 серпня 2023 року польський кордон із території Білорусі намагалися перетнути 160 нелегальних мігрантів з країн Азії та Африки.

20 серпня повідомлялось, що польсько-білоруський кордон із території Білорусі намагалися незаконно перетнути 124 нелегальні мігранти з країн Африки та Азії.

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