У Польщі оголосили в розшук екссуддю адміністративного суду Варшави Томаша Шмідта, який на початку травня цього року виїхав до Білорусі й попросив там "політичного притулку".

Про це повідомляє PAP з посиланням на речника Національної прокуратури Польщі Пшемислава Новака.

Раніше окружний суд Варшави заочно заарештував Шмідта. На підставі цього рішення прокуратура мала видати наказ про арешт особи й готуватиме подання про видачу європейського наказу про арешт.

6 травня суддя 2-го воєводського адміністративного суду у Варшаві Томаш Шмідт, перебуваючи у відпустці (з 22 квітня до 10 травня) з'явився на пресконференції у Мінську і попросив у білоруської влади "політичного притулку". Своє рішення він пояснив, зокрема, незгодою щодо курсу Варшави в політиці щодо Білорусі й Росії.

У той же день Національна прокуратура Польщі розпочала слідство щодо Шмідта за статтею "про роботу на іноземну розвідку".