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У Польщі оголошено у розшук суддю, який втік до Білорусі й попросив там "політичного притулку"
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У Польщі оголошено у розшук суддю, який втік до Білорусі й попросив там "політичного притулку"

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Польща, Білорусь,Томаш Шмідт
Томаш Шмідт. Telegram/Томаш Шмідт

У Польщі оголосили в розшук екссуддю адміністративного суду Варшави Томаша Шмідта, який на початку травня цього року виїхав до Білорусі й попросив там "політичного притулку".

Про це повідомляє PAP з посиланням на речника Національної прокуратури Польщі Пшемислава Новака.

Раніше окружний суд Варшави заочно заарештував Шмідта. На підставі цього рішення прокуратура мала видати наказ про арешт особи й готуватиме подання про видачу європейського наказу про арешт.

6 травня суддя 2-го воєводського адміністративного суду у Варшаві Томаш Шмідт, перебуваючи у відпустці (з 22 квітня до 10 травня) з'явився на пресконференції у Мінську і попросив у білоруської влади "політичного притулку". Своє рішення він пояснив, зокрема, незгодою щодо курсу Варшави в політиці щодо Білорусі й Росії.

У той же день Національна прокуратура Польщі розпочала слідство щодо Шмідта за статтею "про роботу на іноземну розвідку".

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