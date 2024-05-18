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Закон про мобілізацію набув чинності: у ДПСУ заявляють, що ажіотажу на кордоні немає
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Закон про мобілізацію набув чинності: у ДПСУ заявляють, що ажіотажу на кордоні немає

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Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко
Речник ДПСУ Андрій Демченко. Медіацентр

Ажіотажу на кордоні після того, як 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, немає: потрібно уникати маніпуляцій та спекуляцій.

Про це в ефірі теле марафону "Єдині новин" заявив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

Він уточнив, що черги на кордоні останніми днями були присутні, особливо на кордоні з Польщею, однак основну категорію громадян, які перетинали кордон, все ще становлять жінки, діти та люди похилого віку, а не чоловіки.

"Від сьогодні ми перевіряємо у окремих категорій громадян наявність військово-облікового документу з відповідними відмітками. В першу чергу, це стосується тих осіб, які заброньовані на час воєнного стану, тих, які відповідно до висновку ВЛК, непридатні до військової служби і виключені з військового обліку", — пояснив Демченко.

Також, за його словами, такі перевірки стосуються осіб, у яких на утриманні троє і більше дітей до 18 років, хто самостійно виховує дитину або у кого є дитина до 18 років і дружина, яка проходить військову службу за одним з видів.

Водночас наявність військово-облікового документу не перевіряється у інших категорій осіб, які в правилах перетину кордону прописані окремими пунктами. Зокрема це стосується водіїв, які перевозять гуманітарні вантажі або здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів, а також осіб з інвалідністю та осіб, які супроводжують людей з інвалідністю або дітей з інвалідністю.

"Також це не стосується осіб за окремими посадами державної служби, що прописано пунктом 2.14 Правил перетину державного кордону, окремих працівників залізниці, а також працівників авіаційної та морської галузей, які винесені в Правила перетину державного кордону окремими пунктами, де чітко визначено умови перетину ними державного кордону", — додав Демченко.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною радою. Законну силу документ набув 18 травня 2024 року.

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