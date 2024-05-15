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Адміністрація Байдена надає Ізраїлю зброї і боєприпасів на 1 млрд доларів — AP
ІЗРАЇЛЬСШАВІЙНАСектор ГазиПАЛЕСТИНАПолітикаСвіт

Адміністрація Байдена надає Ізраїлю зброї і боєприпасів на 1 млрд доларів — AP

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Білий дім, Вашингтон, США
Білий дім, Вашингтон, США. Getty Images

Адміністрація президента США Джо Байдена повідомила ключовим законодавцям Конгресу, що надсилає до Ізраїлю новий пакет зброї та боєприпасів на суму понад 1 мільярд доларів.

Про це повідомляє AP з посиланням на джерела у Конгресі США.

Офіційного оголошення про передачу озброєння ще не було, тому помічники Конгресу повідомили про це агентству на умовах анонімності.

За їхніми словами, пакет включає близько 700 млн доларів на танкові боєприпаси, 500 млн доларів на тактичні машини та 60 млн доларів на мінометні снаряди.

Коли саме буде відправлено зброю, поки що невідомо. Двоє помічників у Конгресі заявили, що вантаж не є частиною нового пакету іноземної допомоги, який Конгрес ухвалив і президент Джо Байден підписав минулого місяця.

АР зазначає, що це буде перша поставка зброї до Ізраїлю після того, як адміністрація Байдена призупинила передачу 3500 бомб на початку місяця. Таке рішення було прийнято для того, щоб утримати Ізраїль від використання бомб у його наступі на місто Рафах на півдні Гази.

Вторгнення бойовиків палестинського руху ХАМАС в Ізраїль

Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Наступного дня уряд Ізраїлю запровадив воєнний стан в країні.

9 жовтня Ізраїль заявив про відновлення контролю над усіма прикордонними містами та згодом анонсував "повну облогу" Сектору Гази. 11 жовтня у Секторі Гази припинилося постачання електроенергії. Це сталося після того, як на єдиній електростанції закінчилося паливо. 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що анклав залишатиметься без світла, води та палива, поки не будуть звільнені заручники з Ізраїлю. Згодом в ООН заявили про гуманітарну катастрофу в Газі.

13 жовтня ЦАХАЛ закликав цивільних мешканців міста Газа евакуюватися у південному напрямку "задля власної безпеки та захисту". Згодом речник ЦАХАЛу Хагарі заявив, що сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу 28 жовтня заявив про початок другого етапу війни проти ХАМАСу.

1 листопада війська Ізраїлю прорвали передову лінію оборони руху ХАМАС у північній частині Сектору Гази. Того ж дня для евакуації людей відкрили контрольно-пропускний пункт Рафах, що на кордоні з Єгиптом. Зранку 24 листопада між Ізраїлем і ХАМАСом розпочалося чотириденне перемир'я, що супроводжувалося звільненням груп заручників.

Через війну між Ізраїлем та ХАМАСом в Червоному морі єменські хусити, яких підтримує Іран, почали обстрілювати судна. Вони заявили, що атакують кораблі Ізраїлю та його союзників. Після низки ракетних та дронових атак США спільно із Британією атакували сили хуситів в Ємені.

В кінці квітня премʼєр-міністр Ізраїлю Нетаньягу повідомив, армія оборони Ізраїлю проведе військову операцію у місті Рафах не залежно від того, чи буде укладена угода щодо перемир'я з угрупуванням ХАМАС.

Раніше The Washington Post із посиланням на власні джерела повідомила, що адміністрація президента США Джо Байдена, намагається запобігти повномасштабному наступу Ізраїлю на Рафах та пропонує конфіденційні розвіддані, щоб допомогти ізраїльським військовим точно визначити місцеперебування лідерів ХАМАС.

9 травня американський президент Джо Байден в інтерв'ю CNN заявив, що США припинять постачання Ізраїлю деяких видів озброєнь, якщо прем'єр Біньямін Нетаньягу надасть наказ про операцію в місті Рафах на півдні сектора Гази.

10 травня Ізраїль завдав удару по східній частині Рафаху, оскільки переговори про припинення вогню завершилися безрезультатно.

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