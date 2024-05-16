Замах на Фіцо: Президентка Словаччини і її наступник звернулися до громадян

Чинна президентка Словаччини Зузана Чапутова і обраний президент Петер Пеллегріні, який ще не заступив на посаду, виступили зі спільною заявою у зв’язку із замахом на прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

Про це повідомляє Aktuality.

Чапутова і її наступник, які є політичними опонентами, заявили, що вийшли зі спільним зверненням, щоби засудити замах на прем’єра і надіслати сигнал порозуміння в умовах напруженої ситуації.

"Ми стоїмо тут разом, тому що хочемо надіслати сигнал розуміння в цій напруженій ситуації. Ми одна країна, одна нація, і разом з національними меншинами ми творимо одну людську спільноту", – сказала президентка.

За її словами, вчорашній напад є "великою людською трагедією", а також нападом на демократичний лад.

Пеллегріні сказав, що вражений тим, до чого може призвести ненависть до іншої політичної думки, і попередив громадян, що Роберт Фіцо був демократично обраний на парламентських виборах. За його словами, замах на прем'єра означає замах на демократію.

Чапутова й Пеллегріні обоє закликали звичайних громадян і політиків не звинувачувати одне одного у тому, що сталося.

Разом вони планують запросити лідерів усіх парламентських політичних партій на зустріч до президентського палацу, щоб обговорити з ними, як знизити рівень напруги і заспокоїти ситуацію.

"Ми, політики, повинні мати владу над своїми емоціями, коли хочемо здійснювати публічну владу в державі. Ми маємо контролювати свої слова, думки та вчинки", – сказав Пеллегріні.

Що відомо про замах на Фіцо

15 травня було скоєно замах на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо після виїзного засідання уряду у місті Хандлов. Нападник кілька разів вистрілив у політика. Момент стрілянини потрапив на відео обласного телебачення, нападник вистрілив п'ять разів, потрапивши прем'єру в живіт і ліву руку. Чоловіка затримали.

Замах на Фіцо засудили словацькі політики та світові лідери, зокрема й президент України Володимир Зеленський.

ЗМІ стверджують, що замах скоїв 71-річний Юрай Цинтула, який міг бути пов'язаний із проросійською воєнізованою групою Slovenskí Branci.