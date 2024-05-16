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Фіцо п'ять годин рятували дві бригади, зараз його стан важкий — лікарі
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Фіцо п'ять годин рятували дві бригади, зараз його стан важкий — лікарі

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Фіцо п'ять годин рятували дві бригади, зараз його стан важкий — лікарі
Прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо перевозять до університетської лікарні ім. Ф. Д. Рузвельта після поранення в результаті стрілянини в Uандлові, Банська Бистриця, Словаччина, 15 травня 2024 року. REUTERS/Stringer

Наразі прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, у якого напередодні стріляли після виїзного засідання уряду, перебуває у відділенні інтенсивної терапії, його стан важкий.

Про це на брифінгу щодо стану здоров’я Фіцо вранці у четвер, 16 травня, повідомила директорка лікарні Рузвельта в Банській Бистриці Міріам Лапунікова, передає aktuality.sk.

За її словами, він стабілізований, але дуже серйозний.

"Тому він буде перебувати у відділенні інтенсивної терапії", — сказала вона, зазначивши, що Роберт Фіцо отримав численні вогнепальні поранення, наслідки яких призведуть до одужання.

Директорка Університетської лікарні ім. Ф.Д. Рузвельта в Банській Бистриці, де перебуває Фіцо, повідомила, що прем'єр-міністр переніс п'ятигодинну операцію з двома бригадами для лікування численних вогнепальних поранень.

“У другій половині дня прем'єр-міністра транспортували санітарною авіацією до відділення невідкладної допомоги лікарні Рузвельта, де йому надали медичну допомогу, зробили комп'ютерну томографію, а потім його транспортували в операційну, де тривала п'ятигодинна операція, в якій брали участь дві — хірургічна та травматологічна — бригади”, — сказала Лапунікова.

Вона додала, що зараз прем’єр-міністром опікується бригада лікарів.

Міністр оборони Роберт Каліняк на цьому ж брифінгу заявив, що, що лікарям вдалося стабілізувати стан Фіцо протягом ночі, і зараз проводяться процедури, спрямовані на його подальше поліпшення.

“На жаль, стан продовжує залишатися дуже важким через складний характер поранень, але ми всі хочемо твердо вірити, що нам вдасться впоратися з ситуацією”, — сказав він.

Міністр подякував всій команді лікарів, медсестер і санітарів, які, за його словами, весь вечір і всю ніч боролися за життя прем'єр-міністра і на цей момент зуміли стабілізувати ситуацію.

Як відзначає Reuters, стрілянина стала першим серйозним замахом на європейського політичного лідера за останні 20 років і викликала міжнародний осуд, а політичні аналітики і законодавці заявили, що це свідчить про все більш гарячковий і поляризований політичний клімат на всьому континенті.

Нападник вистрілив у 59-річного Фіцо під час візиту глави словацького уряду до міста Гандлова, внаслідок чого прем'єр-міністр спочатку опинився у критичному стані, а через кілька годинбув прооперований.

Момент стрілянини потрапив на відео обласного телебачення, нападник вистрілив п'ять разів, потрапивши прем'єру в живіт і ліву руку.

Словацькі ЗМІ повідомили, що 71-річний чоловік, який стріляв, був колишнім охоронцем у торговому центрі, автором трьох поетичних збірок і членом Словацького товариства письменників. Видання Aktuality.sk процитувало слова його сина, який сказав, що його батько був законним власником ліцензії на зброю.

На недатованому відео, розміщеному на Facebook, видно, що ймовірний нападник сказав: “Я не згоден з політикою уряду”.

Агентство Reuters підтвердило, що людина на відео збігається із зображенням чоловіка, заарештованого після замаху на Фіцо.

Замах на Фіцо засудили словацькі політики та світові лідери, зокрема й президент України Володимир Зеленський.

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