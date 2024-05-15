У Польщі створили ударний дрон Warmate 20 великого радіуса дії

Польська компанія WB Group створила далекобійний безпілотний авіаційний ударний комплекс Warmate 20. Це перший далекобійний дрон, презентований польським виробником, який має тривалу співпрацю з Україною.

Про це у коментарі "Мілітарному" розповіли у WB Group.

Зазначається, що безпілотник має високоефективну бойову частину вагою 20 кілограмів. Точний радіус дії, як і детальні літальні характеристики тримається в таємниці, але вони вимірюються "сотнями кілометрів".

У рух БПЛА приводиться двигуном внутрішнього згоряння власної розробки WB Group. Також триває розробка версій дрона з реактивним двигуном.

Останні версії Warmate 3 здатні діяти в умовах відсутності сигналу GPS та автономно донаводитися на ціль за допомогою "комп’ютерного зору".

Від початку цього року Головне управління розвідки Міноборони України та Сили спеціальних операцій ЗСУ продемонстрували низку відеороликів з ураженням російських ЗРК та РЛС за допомогою Warmate 3 з функцією автономного донаведення у термінальній стадії.

Warmate — це сімейство ударних БПЛА, що стоять на озброєнні Сил оборони України та Війська Польського. Дрон BSP-U, який походить від Warmate, з бойовою частиною вагою у 5 кілограмів застосовується у складі розвідувально-ударного комплексу польської армії Gladius.

Що відомо про виробництво БПЛА в Україні

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками 2023 року розповів, що у 2024 році Україна виробить мільйон БПЛА.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін наприкінці грудня 2023 року оголосив, що в Україні понад 200 заводів, які у 2024 році будуть виробляти мільйон дронів для ЗСУ.

Раніше генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін в інтерв'ю "ЄП" інформував, що Україна розпочала серійне виробництво нового дрона-камікадзе.

Кластер Brave1

26 квітня 2023 року в Україні запустили Defence Tech кластер Brave1. Він став єдиною платформою для співпраці розробників військових технологій з компаніями, державою та армією. Платформа дозволить збільшити виробництво зброї та техніки.

3 березня 2024-го глава мінцифри Михайло Федоров розповів, що кластер оборонних технологій Brave1 профінансував 173 гранти на загальну суму 3 мільйони доларів для розробників, які створюють інновації у сфері озброєнь.