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Білий дім почав виділяти гроші на допомогу Ізраїлю з ухваленого пакета допомоги
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Білий дім почав виділяти гроші на допомогу Ізраїлю з ухваленого пакета допомоги

ЗМІ
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Білий дім
Будівля Білого дому у Вашингтоні, США. AP

Білий дім 14 травня повідомив Конгрес про новий пакет зброї для Ізраїлю, який потрібно схвалити. Вартістю допомоги — 1 мільярд доларів.

Про це повідомили виданню AFP офіційні джерела.

За їх словами, усю техніку придбають в американських виробників. Ці гроші візьмуть із пакету допомоги, який ухвалив Конгрес вартістю 95 мільярдів доларів для оборонної підтримки України, Ізраїлю та Тайваню.

Адміністрація Байдена неодноразово заявляла, що планує виділити гроші для закупівель у американських виробників на потреби зовнішньої допомоги.

Угоду уклали через тиждень після того, як Байден попередив, що зможе відмовитися від зброї, якщо Армія оборони Ізраїлю продовжить штурм Рафаха, міста на півдні Гази, де сховалися понад мільйон палестинців.

Минулого тижня Білий дім також підтвердив, що вперше призупинив постачання побоюючись, що зброю використають з руйнівними ризиками для цивільних у місті Рафах.

Конгрес все ще може заблокувати продаж зброї Ізраїлю, оскільки ліві члени Демократичної партії Байдена обурені жертвами цивільних у війні між Ізраїлем та ХАМАСом.

Але загальний пакет прийняли попри опозицію з боку лівих, а республіканці майже одноголосно підтримали зброю для Ізраїлю.

Вторгнення бойовиків ХАМАС в Ізраїль

Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Наступного дня уряд Ізраїлю запровадив воєнний стан в країні.

9 жовтня Ізраїль заявив про відновлення контролю над усіма прикордонними містами та згодом анонсував "повну облогу" Сектору Гази. 11 жовтня у Секторі Гази припинилося постачання електроенергії. Це сталося після того, як на єдиній електростанції закінчилося паливо. 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що анклав залишатиметься без світла, води та палива, поки не будуть звільнені заручники з Ізраїлю. Згодом в ООН заявили про гуманітарну катастрофу в Газі.

13 жовтня ЦАХАЛ закликалв цивільних мешканців міста Газа евакуюватися у південному напрямку "задля власної безпеки та захисту". Згодом речник ЦАХАЛу Хагарі заявив, що сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу 28 жовтня заявив про початок другого етапу війни проти ХАМАСу.

1 листопада війська Ізраїлю прорвали передову лінію оборони руху ХАМАС у північній частині Сектору Гази. Того ж дня для евакуації людей відкрили контрольно-пропускний пункт Рафах, що на кордоні з Єгиптом. Зранку 24 листопада між Ізраїлем і ХАМАСом розпочалося чотириденне перемир'я, що супроводжувалося звільненням груп заручників.

Через війну між Ізраїлем та ХАМАСом в Червоному морі єменські хусити, яких підтримує Іран, почали обстрілювати судна. Вони заявили, що атакують кораблі Ізраїлю та його союзників. Після низки ракетних та дронових атак США спільно із Британією атакували сили хуситів в Ємені.

В кінці квітня премʼєр-міністр Ізраїлю Нетаньягу повідомив, армія оборони Ізраїлю проведе військову операцію у місті Рафах не залежно від того, чи буде укладена угода щодо перемир'я з угрупуванням ХАМАС.

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