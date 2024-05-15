Білий дім почав виділяти гроші на допомогу Ізраїлю з ухваленого пакета допомоги

Білий дім 14 травня повідомив Конгрес про новий пакет зброї для Ізраїлю, який потрібно схвалити. Вартістю допомоги — 1 мільярд доларів.

Про це повідомили виданню AFP офіційні джерела.

За їх словами, усю техніку придбають в американських виробників. Ці гроші візьмуть із пакету допомоги, який ухвалив Конгрес вартістю 95 мільярдів доларів для оборонної підтримки України, Ізраїлю та Тайваню.

Адміністрація Байдена неодноразово заявляла, що планує виділити гроші для закупівель у американських виробників на потреби зовнішньої допомоги.

Угоду уклали через тиждень після того, як Байден попередив, що зможе відмовитися від зброї, якщо Армія оборони Ізраїлю продовжить штурм Рафаха, міста на півдні Гази, де сховалися понад мільйон палестинців.

Минулого тижня Білий дім також підтвердив, що вперше призупинив постачання побоюючись, що зброю використають з руйнівними ризиками для цивільних у місті Рафах.

Конгрес все ще може заблокувати продаж зброї Ізраїлю, оскільки ліві члени Демократичної партії Байдена обурені жертвами цивільних у війні між Ізраїлем та ХАМАСом.

Але загальний пакет прийняли попри опозицію з боку лівих, а республіканці майже одноголосно підтримали зброю для Ізраїлю.