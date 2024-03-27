Чехія запровадила санкції проти українського екснардепа від забороненої партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, його поплічника Артема Марчевського та фірми Voice of Europe. Вказано, що компанію фінансує Медведчук, а в Чехії вона поширює дезінформацію та може негативно вплинути на вибори до Європарламенту.

Про це свідчить список санкцій на сайті МЗС Чехії.

Там видно, що 27 березня 2024 року до списку внесли Віктора Медведчука, а також Артема Марчевського та компанію Voice of Europe s.r.o. ("Голос Європи").

Міністерство пояснює, що діяльність Voice of Europe приховано фінансує Віктор Медведчук через рух "Інша Україна", заснований у квітні 2023 року. Він дає вказівки Артему Марчевському, який фактично керує компанією "Голос Європи" s.r.o..

"Голос Європи", як зазначено в санкціях, слугує для впливу та активного поширення дезінформації та пропаганди проти територіальної цілісності, незалежності, суверенітету, стабільності та безпеки України. Компанія це робить у себе на сайті та в соцмережах. крім того, її діяльність спрямована на підрив обороноздатності України та підтримки з боку міжнародних партнерів Києва, ідеться на вебсторінці чеського МЗС.

Крім того, зазначено, що "Голос Європи" просуває кандидатів на виборах до Європейського парламенту, що відбудуться в червні цього року. За це кандидати мають просувати зовнішньополітичних інтересів Росії на міжнародній арені.

У МЗС додали, що нові санкції відповідають інтересам безпеки Чехії, а також сприяють захисту демократії майбутніх виборів до Європарламенту.

Раніше Суспільне інформувало, що в липні 2023 року в Росії політичний проєкт "Другая Украина" офіційно зареєстрували як громадську організацію. Проєкт належить обвинуваченому в держзраді екснардепу від забороненої партії ОПЗЖ Вікторові Медведчуку.

"Схеми" (проєкт "Радіо Свобода") розповідали про те, що до "Другой Украины" долучаються політичні коментатори з уже закритих проросійських телеканалів, депутати місцевих рад від ОПЗЖ та обвинувачені у державній зраді й сепаратизмі політтехнологи.

Що відомо про Віктора Медведчука

Кум президента Росії Путіна, нардеп забороненої "Опозиційної платформи — За життя" Віктор Медведчук був фігурантом справи про державну зраду, за результатами якої у жовтні 2021 року суд відправив його під домашній арешт.

27 лютого 2022-го стало відомо, що після вторгнення Росії Медведчук втік з-під домашнього арешту. 12 квітня 2022 року президент Зеленський повідомив про затримання Медведчука та опублікував його фото в наручниках та у військовій формі.

Згодом він запропонував обміняти Медведчука на українців, які опинилися в російському полоні. Пізніше Медведчук звернувся до Зеленського та Путіна із проханням обміняти його на захисників Маріуполя та заблокованих у місті цивільних.

21 вересня 2022 року стало відомо, що тривають перемовини щодо обміну полоненими за формулою 1 українець на 4 росіян і, за повідомленнями ЗМІ, до списків на обмін міг потрапити Медведчук.

У вересні Медведчука обміняли на 200 українських захисників, які перебували в російському полоні. Серед них — захисники "Азовсталі" та ті, хто пережив теракт РФ в Оленівці.

10 січня 2023-го Зеленський позбавив громадянства України політиків Андрія Деркача, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Віктора Медведчука.