НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Компанія з Нідерландів організовуватиме продаж яхти Медведчука — АРМА
Віктор МедведчукСАНКЦІЇЕкономіка

Компанія з Нідерландів організовуватиме продаж яхти Медведчука — АРМА

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Яхта Royal Romance Віктора Медведчука
Яхта Royal Romance Віктора Медведчука. Яхта Royal Romance Віктора Медведчука. Фото: Tjerk Zweers

В Національному агентстві з питань розшуку та менеджменту активів (АРМА) 23 квітня відбувся конкурсний відбір організатора на право продажу конфіскованої в екснардепа і держзрадника Віктора Медведчука яхти на електронних торгах. Перемогла компанія Troostwijk Auctions з Нідерландів.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

Усього було три офіційні заявники, які подали документи:

  1. Міжнародна приватна компанія зі США Boathouse Auctions.
  2. Приватна компанія з Нідерландів Troostwijk Auctions.
  3. Приватна компанія з Великої Британії.

Британська компанія не вірно надала документи, без перекладу, тому їй відмовили в участі.

Приватна компанія зі США за результатами голосування комісії АРМА набрала 108 балів.

Компанія з Нідерландів отримала 164 бали.

Як кажуть в агентстві, цей конкурс — резонансна показова історія для всіх країн-членів ЄС, для всього світу, що санкційний механізм і реалізація активу за рішенням суду можлива.

За словами голови комісії Грігола Катамадзе, в історії України та практиці АРМА — це перший конкурс з реалізації арештованого активу, який перебуває за кордоном.

Що відомо про заарештовану яхту Медведчука

Як розповіла голова АРМА, яхта Royal romance була арештована в рамках кримінального провадження щодо Віктора Медведчука. Вона перебуває в порту Трогір в Республіці Хорватія. Агентство здійснило всі заходи для того, щоби отримати легалізацію українського суду в Хорватії. І саме таке рішення вистояло в апеляційному процесі, оскільки адвокати Медведчука оскаржували це рішення. Наразі воно вже не підлягає оскарженню.

“За останні три місяці Агентство зробило титанічну працю — ми отримали навіть додаткове рішення щодо огляду активу. Це транслювалося в ЗМІ, підтверджено технічний стан яхти. Вона має шикарні параметри — 29 метрів заввишки 14 м завширшки, 92 м завдовжки. Басейни, два ліфти, червоне дерево”, — розповіла Дума.

Яхта придбана в 2015 році після подій на Майдані.

“Розуміємо, за які кошти, що підтверджує злочинність походження активів. Їх є дуже багато в рамках чотирьох кримінальних проваджень. Це славнозвісні картини, які також виставлені на продаж. Це Ведмежа діброва, яка нещодавно оглянута Агентством. Це квадроцикли, дороговартісні годинники Cartier, Breguet і навіть РФ, які також виставлені на продаж. Це гелікоптер і літак, які передані на потреби Сил Оборони”, — розповіла Дума.

Кабінет Міністрів України 16 лютого погодив реалізацію Національним агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) яхти Royal Romance, що раніше належала екснардепу Віктору Медведчуку.

Яхта була арештована 17 березня 2022 року в порту хорватського міста Рієка. Арешт відбувся через санкції, запроваджені Європейським Союзом через вторгнення РФ до України.

92-метрова “Royal Romance” входить до п'ятірки найбільших розкішних яхт у світі. Щорічні витрати на її утримання та подорожі оцінюютьсяу 15-20 мільйонів доларів.

Віктор Медведчук — кум Путіна, державний зрадник

Кум президента Росії Путіна, нардеп забороненої "Опозиційної платформи — За життя" Віктор Медведчук був фігурантом справи про державну зраду, за результатами якої у жовтні 2021 року суд відправив його під домашній арешт.

27 лютого 2022-го стало відомо, що після вторгнення Росії Медведчук втік з-під домашнього арешту. 12 квітня 2022 року президент Зеленський повідомив про затримання Медведчуката опублікував його фото в наручниках та у військовій формі.

Згодом він запропонував обміняти Медведчука на українців, які опинилися в російському полоні. Пізніше Медведчук звернувся до Зеленського та Путіна із проханням обміняти його на захисників Маріуполя та заблокованих у місті цивільних.

21 вересня 2022 року стало відомо, що тривають перемовини щодо обмінуполоненими за формулою 1 українець на 4 росіян і, за повідомленнями ЗМІ, до списків на обмін міг потрапити Медведчук.

У вересні Медведчука обміняли на 200 українських захисників, які перебували в російському полоні. Серед них — захисники "Азовсталі" та ті, хто пережив теракт РФ в Оленівці.

10 січня 2023-го Зеленський позбавив громадянства України політиків Андрія Деркача, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Віктора Медведчука.

Топ дня
Війна, ЗСУ, Донбас
МЗС змінює консульські послуги чоловікам призовного віку, США голосуватимуть за допомогу Україні. 790 день війни. Онлайн Важливо
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових Важливо
США, Україна
Сенат США підтримав розгляд законопроєкту про надання допомоги Україні за скороченою процедурою Важливо
Британський глава уряду
Велика Британія оголосила про виділення Україні найбільшого пакета військової допомоги Важливо
Прапор США
США готують пакет допомоги Україні на 1 млрд доларів — Reuters

Вибір редакції
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
Дізнайтесь більше
Яхта Медведчука Royal romance: АРМА має трьох перетендентів на організацію продажу — Дума
Яхта Медведчука Royal romance: АРМА має трьох перетендентів на організацію продажу — Дума
Медведчук
АРМА виставило на продаж Maybach та 20 годинників держзрадника Медведчука
Віктор Медведчук санкції Чехія депутат
Медведчук буде під санкціями в Чехії
Олена Дума
Голова АРМА розповіла, як просувається процес продажу яхти Медведчука
На початок